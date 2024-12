video suggerito

Oroscopo 2025, la classifica dei segni più fortunati il prossimo anno: le previsioni segno per segno Oroscopo 2025, classifica dei segni più fortunati per il prossimo anno e le previsioni segno per segno: trionfano prima i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) e poi quelli d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), grazie allo spostamento di Giove a giugno! Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per il 2025, con le previsioni e l'oroscopo segno per segno: come per tutti gli anni, quando parliamo di fortuna dobbiamo controllare la posizione prima di tutto del pianeta Giove. Giove è simbolo di abbondanza, leggerezza, ottimismo e socialità, quindi quando Giove è a nostro favore ci sentiamo bene, ricchi di possibilità e spesso le cose filano più lisce del solito. Quando invece Giove è a nostro sfavore, abbiamo la sensazione che tutto sia rallentato e soprattutto abbiamo pochissima voglia di condividere relazioni e situazioni con l'esterno cosicché, chiudendoci, limitiamo ancora di più la possibilità di lasciarci trasportare dalle novità e dall'ottimismo. Nel 2025 Giove si troverà, per i primi sei mesi, nella seconda e nella terza decade del segno dei Gemelli, mentre il 9 giugno passerà nel segno del Cancro dove resterà per i successivi 13 mesi. Non bisogna poi dimenticare di considerare anche la sosta di Marte in Cancro, nei mesi di gennaio e febbraio, e a quella di Saturno, ancora nel segno dei Pesci.

Oroscopo 2025, la classifica dei segni più fortunati per il prossimo anno

Ecco le previsioni segno per segno per il prossimo anno con la classifica dei segni più fortunati nell'oroscopo 2025.

12. Vergine

Diciamoci la verità, per carattere tu sei uno dei segni zodiacali che tende a ricordare di più i suoi lati difficili che non quelli per i quali ti amiamo e soprattutto quando approcci una situazione lo fai con un realismo cinico spesso più pessimista che propositivo. Probabilmente questo è il tuo bello per renderti efficiente e sempre realisticamente Pronta a risolvere le cose. Soprattutto i primi sei mesi del 2025 dovrai davvero sforzarti per credere in te stessa e soprattutto nell'umanità intera perché avrai voglia soltanto di mandare il curriculum in Antartide e dialogare con i pinguini. Ancora per tutto l'anno, soprattutto se sei nata nella seconda metà del segno (quindi dal 5 settembre in poi) dovrai vedertela con Saturno e Giove che, insieme, sembrano proprio mettersi d'impegno per renderti la vita faticosa e azzerarti il livello di energie. Per fortuna tu sei una delle intellettualoidi dello zodiaco e sai che le sfide dell'universo vanno semplicemente affrontate e risolte con ordine!

11. Capricorno

Il 2025 sembrerà spesso vedere quasi completamente ridotta la sicurezza in te stesso così, un po' come degli infermieri del pronto soccorso, anche le persone che ti stanno intorno dovranno spesso rianimare non il tuo cuore ma il tuo cervello e soprattutto il tuo spirito! Tra Marte, Venere e anche Giove nella seconda metà dell'anno sembrerà proprio che l'universo si impegni per capacità di importi e mettere ordine, nella tua vita e anche in quella degli altri! Più spesso del solito alzerai bandiera bianca o delegherai compiti per il solo piacere di poltrire solo soletto sul divano. Sembra proprio che il tuo cervello e le tue energie si siano prese un anno sabbatico.

10. Sagittario

Diciamo pure, caro Sagittario, che tu con questo pianeta Giove hai un conto in sospeso già a partire dalla fine di maggio del 2024. La bella notizia è che lo saluterai definitivamente con il mese di giugno 2025 ma la cattiva notizia è che ancora per tutto l'anno te la dovrai vedere insieme Anche con Saturno contro. Tu che sei il segno zodiacale che proprio fa di questo Giove il pianeta preferito è caratterizzante per la tua personalità, adesso hai come l'impressione di non avere più la stessa voglia di aggregare persone intorno a te e conoscenze nel tuo cervello. Questo significa che ancora soprattutto per i primi sei mesi dell'anno ti vedremo molto, ma molto più solitario e spesso silenzioso. Nonostante le battute che spesso potremmo fare sappi che ci mancherà moltissimo la tua capacità di trovare sempre un argomento di discussione che spezzi il silenzio.

9. Pesci

Il pianeta della fortuna, delle cose facili, della leggerezza ti dà fastidio già dal mese di giugno del 2024 ma la bella notizia è che con il mese di giugno 2025 non solo smetterà di rallentare la tua creatività, ma addirittura passerà spudorato a favore. Tocca soltanto tenere duro per i primi sei mesi dell'anno quando, troppo spesso, avrai la sensazione di essere perso, confuso, un po' troppo sulle nuvole anche per un segno d'acqua come tre! In più, tra Saturno e Giove, il senso di solitudine va un pochino oltre a quel grado che apprezzi di natura e ti sentirai più vicino ad un monaco volontariamente rinchiuso nella sua celletta ascetica!

8. Bilancia

I pianeti, si sa cara Bilancia, hanno la caratteristica di non fermarsi mai e di continuare, nel loro movimento, a dialogare proprio con noi quaggiù sulla Terra. Così, se ancora per i primi sei mesi del 2025 potrai godere del pianeta della fortuna a tuo spudorato vantaggio, poi da giugno ci dovrai fare i conti. Se posso darti un consiglio, conoscendo anche il rigore e l'autocritica alle quali spesso ti sottoponi, prendi i primi sei mesi per buttarti con leggerezza in tutte le opportunità che ti passano sotto il naso e poi, da giugno, avrai il tempo anche eventualmente per pentirtele, ma intanto ti sarai goduta la vita!

7. Ariete

Per te che sei il segno di fuoco audace e coraggioso, capace di prendere l'iniziativa per eccellenza, avere Giove a favore sarà proprio come avere un freno a mano tirato mentre sfreccia in autostrada. Questa sensazione però la vivrai soltanto nella seconda parte dell'anno mentre, fino a giugno, potrai godere di tutte le energie, sociali ed intellettuali, che Giove a favore ti porterà! So che non c'è assolutamente bisogno di ricordartelo, ma è probabile che questo Giove nei primi sei mesi dell'anno amplifichi ancora di più, se fosse possibile, la sicurezza in te stesso e la voglia di provare come un pioniere tutte le cose nuove e golose che la vita ti presenterà come sul carrello dei dolci al ristorante. Occhio a non esagerare, ma ovviamente non sarò certo io a fermarti!

6. Toro

Giove è un pianeta che tu, di natura, ami moltissimo perché nel tuo segno zodiacale, insieme a Venere, rende importanti anzi fondamentali tutti i grandi piaceri della vita. Che si tratti di cibo, di coccole, di beni materiali o anche di tempo per te stesso Giove è quel pianeta che ti rende naturale, morbido, attratto dalla bellezza in ogni sua forma, del tempo e dello spazio. La bella notizia è che praticamente per tutto l'anno Giove sarà a tuo favore, ma soprattutto con un'escalation a partire dal mese di giugno 2025. Quindi sono sicura che ancora più del solito non solo ti sentirai ottimista e fortunato, ma riuscirai a creare relazioni intorno a te che ti diano la giusta spinta e contemporaneamente la più rassicurante sensazione di accoglienza. Cosa vuoi di più?

5. Leone

Goditi, come solo un Leone sa fare, un pizzico di Giove a tuo favore soprattutto nei primi sei mesi dell'anno. Mi sento di rassicurarti infatti sul fatto che, anche se il pianeta della felicità e dell'abbondanza sembrerà non considerarti più di tanto nel 2025, credimi, questo non è per nulla un male! Anzi, conoscendo la tua focosa predisposizione a buttarti nelle iniziative spavaldo e spudorato, quando Giove è a favore, ma non troppo, potrebbe essere davvero la condizione migliore. Solamente a partire dal mese di giugno, quando passerà nel segno del Cancro, potresti improvvisamente scoprire le meraviglie della solitudine, del silenzio, della contemplazione: ti meraviglierai di tutta questa pace.

4. Gemelli

Di questo Giove stai facendo una scorpacciata a partire dalla fine del mese di maggio del 2024 e fino al 9 giugno 2025! E sono sicura che non te ne perderai nemmeno un minuto! Abbiamo proprio da ringraziare questo pianeta che ti ha fatto sentire fortunato e soprattutto ottimista anche con Saturno contro e che continuerà a fare così per i primi sei mesi del nuovo anno. Questo ti è particolarmente utile perché rispondere alle domande insidiose e soprattutto di programmazione lucida di Saturno contro è decisamente più facile quando non si vuole smettere di cercare dentro di sé la luce dei progetti e dell'iniziativa. Poi, anche quando passerà nel segno del Cancro, non sarà certo un dramma perché comunque continuerà a renderti felicemente consapevole di quello che hai, sia materialmente che emotivamente.

3. Scorpione

Non ti sembra proprio vero, soprattutto dopo gli ultimi anni, di sentirti citato addirittura nel podio dei segni più fortunati per il prossimo 2025! Certo, per godere di Giove dovrai attendere il mese di giugno ma fin da subito avrai Marte e Saturno entrambi a tuo favore. La leggerezza, la spontaneità e la sensazione che tutto scorra facile come l'acqua dal rubinetto non saranno proprio immediate ma tu ci lavorerai parecchio e, quando arriveranno, sarai pronto ad accoglierle come quei parenti che tornano dall'America. Soprattutto nella seconda metà dell'anno sentirai che pioveranno dal cielo buone notizie che tu saprai cogliere e immediatamente strutturare meglio dei mattoncini del Tetris.

2. Acquario

Di questo Giove, pianeta della fortuna e dell'abbondanza, stai godendo già a partire dal mese di giugno 2024 e non hai alcuna intenzione di smettere fino a giugno 2025, quindi diciamo che abbiamo ancora tempo! Tu che sei un segno zodiacale che fa della socialità, della socievolezza, della condivisione nel gruppo e del senso di giustizia paritaria alcune delle caratteristiche fondamentali della tua personalità hai proprio la sensazione che Giove ti ripaghi di tutta l'umanità etica che hai da sempre messo in campo in effetti, quindi ancora più del solito il rapporto tra te e l'universo intero sarà di carnico e reciproco rispetto e aiuto. Tutti i sorrisi complici e comprensivi che hai donato ti ritorneranno indietro moltiplicati. Viva la collaborazione.

1. Cancro

Abituati, caro Cancro, in questo 2025 a essere spesso messo ai primi posti nelle classifiche dei segni più fortunati. Non ti capitava da tempo! La bella notizia è che nei primi mesi dell'anno diversi pianeti ti renderanno sicuro di te, ma sarà Giove a dare la vera svolta a partire dal 9 giugno. Anche tu che sei il segno cauto e timoroso per eccellenza dall'estate in poi avrai voglia di esibirti, ballare, ridere e schizzare e soprattutto osare. Troverai il brivido di sentirti sicuro di sé e soprattutto di confidare nell'universo e nelle persone che hai intorno. La fortuna c'è ma tu le darai un'ottima mano!