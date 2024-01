Oroscopo 2024, chi avrà Saturno contro: i segni zodiacali che devono fare attenzione Quali sono i segni che avranno Saturno contro nel 2024? Quest’anno questo pianeta si troverà nel segno dei Pesci, nella seconda decade. Saturno contro fa sempre una certa paura, anche se proprio non dovrebbe: è il pianeta del tempo che scorre e noi siamo qui per evolvere, quindi ogni tanto è bene farci i conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando guardiamo l'oroscopo 2024 la prima domanda che ci facciamo è se avremo il famoso "Saturno contro". Oltre la storia del cinema contemporaneo, che l'ha fatto diventare un emblema di difficoltà, Saturno da sempre si porta dietro la fama di "malefico". Questo pianeta indica inesorabilmente il tempo che scorre e con esso la nostra vita che deve evolvere. Per questo ogni 7 anni circa ci ritroviamo a fare i conti con lui, che ci chiede di fare bilanci e soprattutto di distaccarci dalle cose che non fanno più per noi.

Gli esseri umani però fanno sempre fatica a cambiare una situazione nella quale si sono stanziati (lo diceva anche Freud) e per questo Saturno contro porta spesso scompiglio. Non dovete però avere paura perché anzi questo pianeta, anche quando è a sfavore, ci permette di fare spazio alle novità. Nel 2024 Saturno si troverà nel segno dei Pesci e per lo più transiterà nella seconda decade.

Ariete

Saturno in Pesci nel 2024 si troverà nella tua dodicesima casa, e amplificherà quella sensazione di solitudine che spesso provano i numeri uno, i guerrieri solitari. Quando ti prende un momento di malinconia per favore ascoltalo perché è da lì che nasce la tua parte migliore.

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 3 gennaio 2024

Toro

Saturno sarà a tuo favore anche in questo 2024 e tu, da buon segno di terra, pragmatico e immediato, non esiterai a cogliere i suoi frutti. Anzi questo pianeta ti porterà a realizzare con una certa rapidità cose che di solito procrastineresti per un pezzo.

Gemelli

I Gemelli sono uno dei segni zodiacali che se la devono vedere col famoso Saturno contro già dal 2023. La fortuna, però, è che se questo segno zodiacale in effetti è poco abile nel gestire Saturno, che esige maturità e responsabilità, quest'anno da maggio potrà godere di Giove a favore che quantomeno allevia le ristrettezze.

Cancro

Per te che sei un segno zodiacale dolce, sensibile, morbido, che sa ben costruire ma ha bisogno ogni tanto di una spintarella di autostima, Saturno ancora a favorissimo per tutto il 2024 farà un gran bel lavoro. Goditelo e soprattutto usa la sua determinazione per mettere in pratica i tuoi progetti senza esitare.

Leone

Almeno Saturno è uno di quei pianeti che in questo 2024 ti lasciano in pace e, fossi in te, non andrei a svegliare il can che dorme! Hai già un Urano e un Giove con i quali vedertela.

Vergine

Sarai proprio tu uno di quei segni zodiacali, cara Verginona, che se la dovranno vedere con Saturno contro e tutte le ristrettezze, le fatiche, le sensazioni di frustrazione e di insoddisfazione che questo pianeta porterà a galla. Le sentirai ancora più forti nella seconda metà dell'anno, però, quando ci si metterà anche Giove. Il bello è che Saturno vuole risposte e tu sei una sempre pronta a darne.

Bilancia

Saturno è proprio un pianeta che ti piace parecchio, è quello che dà un ordine e un'etica alla tua Venere così femminile. In questo 2024 Saturno sembra proprio ignorarti, ma tu non la prendi sul personale, anzi! E ricordati che questo è l'anno della leggerezza, grazie a Giove, quindi poco importa se Saturno si fa i fatti suoi.

Scorpione

Diciamo pure che a te, caro Scorpione, Saturno piace parecchio. Insomma non lo temi proprio per niente perché sai bene che l'evoluzione è una parte importante del tuo percorso. In più, anche in questo 2024 avrai Saturno a favore soprattutto se sei nato nella seconda decade. Questo significa che è il momento giusto per mettere le basi, chiedere aumenti, assumerti ufficialmente delle responsabilità. Anche in coppia!

Sagittario

Fattene una ragione, caro Sagittario, ma ancora per questo 2024 avrai Saturno contro! So bene però che tu non sei un segno zodiacale che si lamenta, che si dà per vinto troppo facilmente. La tua grande saggezza e la voglia di esplorare anche situazioni più difficili ti rende curioso persino delle difficoltà, le ristrettezze, i cambiamenti a cui andrai incontro. E' così che si fa, mi piaci molto.

Capricorno

Saturno è proprio il tuo pianeta preferito, quello che si chiama in termine tecnico il tuo "governatore". Tu e Saturno vi capite alla perfezione e quando ce l'hai a favore, come quest'anno, soprattutto se sei nato nella seconda decade, sei davvero pronto a fare passi da gigante. Che si tratti della promozione in ufficio oppure di grandi progetti di coppia, in tutti i casi non ti fermerà nessuno.

Acquario

Nonostante tu sia il segno zodiacale legato alla libertà, alla possibilità e alla trasformazione delle regole, nel tuo DNA astrologico c'è proprio del Saturno. Per questo il pianeta del tempo lo comprendi eccome. In questo 2024 però non ti darà né fastidio né gioie. La sua posizione nella tua seconda casa porterà però voglia di mantenere una solidità nonostante Urano continui a sollecitarti con cambiamenti improvvisi.

Pesci

Cari Pesciolini ancora per questo 2024 sarete voi il segno zodiacale che darà ospitalità a Saturno. Diciamo pure che Saturno con le sue caratteristiche non si adatta particolarmente alle vostre che siete piuttosto nettuniani quindi eterei, empatici e creativi. Saturno nel vostro segno invece vi chiede di essere responsabile e soprattutto di fare i conti con il tempo che passa, il suo forte ma non il vostro.