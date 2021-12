Oroscopo 2022, chi guadagnerà più soldi: i segni zodiacali fortunati nel lavoro Per stilare la classifica dei segni più fortunati nel lavoro che guadagneranno più soldi nel 2022 non possiamo che guardare a Giove, il pianeta del benessere anche economico, e a Saturno, il pianeta del lavoro e delle ristrettezze. Ecco le previsioni astrali per il nuovo anno segno per segno.

Eccoci qui con la classifica dei segni zodiacali dell'oroscopo che nel 2022 guadagneranno più soldi e saranno più fortunati nel lavoro. Per stilare questa classifica, ho voluto considerare due pianeti importanti nel nostro cielo astrologico. Si tratta dei due pianeti semi lenti ovvero Giove e Saturno. Dove Giove è l'abbondanza, il guadagno, il benessere e la facilità di spesa, Saturno al contrario è la ristrettezza, l'attenzione, la fatica nell'accumulo di qualsiasi gruzzoletto. Ma per chi non dovesse essere tra i più fortunati, non serve disperare può essere che la vostra fortuna si celi altrove come abbiamo visto nella classifica dei segni più fortunati per il prossimo anno.

La classifica dei segni che guadagneranno più soldi il prossimo anno

Nel 2022 Saturno resterà nel segno dell'Acquario nel quale già si è trovato nel 2021 ma quest'anno interesserà la seconda decade e metà della terza. Giove invece si troverà per buona parte dell'anno nel segno dei Pesci che non sono noti per l'attenzione alle spese mentre, da maggio a ottobre, transiterà nei primi 8 gradi del segno dell'Ariete.

12. Sagittario

Sono sicura che il lavoro ti porterà a buoni risultati, anche economici, in questo 2022. Il problema sarà però come e quanto riuscirai a trattenere i soldi guadagnati sul tuo conto corrente perché, con Giove e Nettuno entrambi in quadratura al tuo segno zodiacale potresti essere un po' troppo avventato nel decidere un investimento che, in effetti, non è necessario né particolarmente fruttuoso. Soprattutto quando si tratta di comperare o investire ti consiglio di accettare moniti e opinioni di chi ne sa più di te.

11. Vergine

So bene, cara Vergine, che metterti all'undicesimo posto nella classifica dei segni più fortunati quanto a guadagni significa già aumentare la tua ansia da prestazione e la tua naturale sensazione di essere irrimediabilmente sul lastrico (indipendentemente da quanti soldi conti il tuo saldo in banca). Stai calma e pensa solamente che per tutto il tempo in cui Giove sarà in opposizione al tuo segno zodiacale dovrai essere ancora più attenta del solito prima di mettere la firma su di un assegno o un contratto di lavoro. Sono sicura che questa piccola avvertenza sarà già sufficiente per evitare qualsiasi danno al tuo portafoglio.

10. Gemelli

Sei già di natura non siete proprio il primo segno zodiacale al quale penso quando valuto qualcuno a cui chiedere un consiglio sulla gestione economica, diciamo che in questo 2022 le cose peggiorano un pochino. Giove infatti si troverà per buona parte dell'anno a sfavore anche se, c'è da dirlo, Saturno in trigono (cioè a favore) potrebbe farvi venire il desiderio di provarci con questa storia dell'organizzazione di entrate ed uscite. Anzi, conoscendovi, questa nuova sfida intellettuale potrebbe addirittura piacervi.

9. Bilancia

Per tutto il periodo estivo, da maggio a ottobre 2022, il pianeta del benessere economico sarà opposto al tuo segno zodiacale e, nello specifico, potrebbe far piovere dal cielo qualche spesa imprevista alle Bilancia nate nel mese di settembre. In compenso, grazie a Saturno che ti vuole coscienziosa già dallo scorso (e in generale in tutta la vita, direi) non sarà certo un problema rispondere a qualche piccolo scherzetto della fortuna. Se si pensava di coglierti in castagna si è davvero sbagliato a capire.

8. Leone

La bella notizia è che in questo 2022 Giove, il pianeta del benessere economico, non sarà più opposto al tuo segno zodiacale e quindi puoi ben sperare che nessuna spesa imprevista arrivi a rovinarti la festa… In compenso, Saturno sempre in opposizione, vorrà vedere quanto tu sia maturato e quanto tu abbia imparato a gestire le spese diligentemente. Si sa che per te resistere a qualsiasi tentazione di spesa è davvero difficile. Ma ce la farai.

7. Toro

Benché tu sia il segno zodiacale che per eccellenza sa essere un cauto risparmiatore per poi investire in quello che ritiene assolutamente indispensabile (che non significa, ovviamente, che sia indispensabile effettivamente), in questo 2022 dovrai rivedere il flusso delle tue uscite. Urano nel tuo segno zodiacale spesso ti farà agire senza consultare il file di Excel con le spese condivise di casa ma Saturno in quadratura sembra proprio bacchettarti. In tutta questa aria di novità e rinnovamento potresti perdere il controllo delle tue finanze. Per fortuna Giove sarà dalla tua per buona parte dell'anno come un gruzzoletto tenuto da parte per ogni evenienza.

6. Acquario

Saturno è nel tuo segno zodiacale ancora nel 2022 e ti vuole particolarmente coscienzioso, anche per quanto riguarda la gestione economica. Purtroppo, a differenza del 2021, Giove non ti renderà più la vita facile quanto ad entrate economiche ma direi che non c'è da mettersi le mani nei capelli perché, appunto, Saturno farà sì che non sarai per nulla spaventato dal doverti rimboccare le maniche al lavoro per guadagnare quello che desideri. Ma chi ti ferma più?

5. Capricorno

Se si parla di benessere economico non si può certo evitare di fare i conti con te, caro Capricorno, che qualsiasi sia il tuo temporaneo rapporto con Giove hai comunque qualcosa da insegnarci sulla micro economia. Per fortuna in questo 2022 Giove sarà per buona parte a tuo favore mentre Saturno si sarà tolto di torno con le sue restrizioni anche in fatto di spese. Unica avvertenza: per i Capricorno nati nel mese di dicembre sarebbe meglio evitare qualsiasi investimento non necessario e non particolarmente oculato in tutto il periodo estivo. Per il resto via libera a qualsiasi speculazione.

4. Scorpione

Se Saturno ti vuole maturo, con la testa sulle spalle e capace di decidere anche come gestire i tuoi investimenti, Giove sembra darti un attimo di pace e respiro nel 2022. Quindi sì, i denari non saranno mai semplici ma sudati però i risultati anche economici non tarderanno a farsi sentire. Conoscendoti credo che questi denari quindi, arrivati ma a seguito di un tuo lavoro più che coscienzioso, ti piaceranno ancora di più! Non ti dimenticare che tu sei il segno zodiacale migliore per annusare l'affare, soprattutto di questi tempi…

3. Cancro

Giove in trigono, ovvero a favore, per buona parte del 2022 non potrebbe che cadere in mani migliori. Caro Cancro, tu sei tra i segni zodiacali più portati a prestare attenzione alla gestione economica soprattutto in ambito familiare e casalingo. Preparati quindi ad un 2022 in cui il tuo conto in banca si sentirà lievitare come fosse un panettone a Natale. Non serve che ti dica di non fare azzardi dal punto di vista delle spese e degli investimenti perché so che non sei il tipo. In compenso, amministra bene le entrate, soprattutto quelle che non erano previste, e goditi il risultato.

2. Pesci

Da buon segno d'acqua anche nel tuo caso il fiuto per gli investimenti e gli affari è davvero fortissimo. Il bello è che in questo 2022 Giove nel tuo segno zodiacale amplierà le possibilità di guadagno, la facilità con la quale registrerai delle entrate che sembreranno davvero "piovute dal cielo". Come sempre però, non vorrei fare la guastafeste, ma mi tocca ricordarti che con Giove e Nettuno entrambi nel tuo segno zodiacale e con la tua innata capacità a condividere, spendere e non tenere i conti, potresti veder volatilizzarsi questo gruzzoletto di benessere.

1. Ariete

Con Giove e Saturno entrambi a tuo favore il primo nei mesi estivi ed il secondo per tutto l'anno 2022, direi che se ci fosse un segno zodiacale al quale potrei affidare le mie finanze con una certa serenità, quello saresti proprio tu… Tu che di solito non ami la pianificazione e il controllo, quest'anno ti ritroverai ad azzardare investimenti che risulteranno, un po' per bravura e un po' per fortuna, le scelte migliori che potessi fare. Anche se dovessi contrattare un nuovo stipendio o un aumento spunteresti il migliore sul mercato. Benessere economico sì ma anche gestito con una certa dose di testa sulle spalle, bravo!