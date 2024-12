video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 13 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 13 dicembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: anche se fuori è freddo, tu fai alzare la temperatura!

Lavoro: idee in decollo, pronte a lasciare il segno.

Fortuna: la tua ambizione trova la giusta rotta.

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto come un esploratore spaziale e non sottovalutare la forza di un piccolo passo ben calcolato.

Voto: 8 e mezzo stellare

Toro

Amore: emozioni elettriche, occhio ai corto circuito.

Lavoro: un’intuizione geniale può ribaltare la situazione.

Fortuna: accogli le sorprese con curiosità, potrebbero essere la svolta.

Il consiglio del giorno: usa la tua intuizione per gestire i conflitti. Oggi potrebbe essere il giorno del tuo sorpasso decisivo.

Voto: Voto: 7 + con una marcia in più

Gemelli

Amore: ascolta un po' di più e non ce n'è per nessuno.

Lavoro: più sorrisi, meno riunioni.

Fortuna: accogli le sorprese con curiosità, potrebbero essere la svolta.

Il consiglio del giorno: non avere paura di rompere gli schemi, ispirati a Dick Van Dyke.

Voto: 8 + pieni di energia

Cancro

Amore: emozioni morbide come un abbraccio.

Lavoro: giornata tranquilla con spunti da cogliere.

Fortuna: una coincidenza ti farà sorridere.

Il consiglio del giorno: lascia che la giornata scorra senza troppi piani, le cose migliori accadono quando meno te lo aspetti.

Voto: 8 poetico

Leone

Amore: evita escalation inutili.

Lavoro: pensa prima di rispondere.

Fortuna: squilla ma non risponde.

Il consiglio del giorno: gioca in difesa, non cercare sempre il goal.

Voto: 5 cauto

Vergine

Amore: un po' in salita, ma con prospettive serene all'orizzonte.

Lavoro: sfide nelle comunicazioni, meglio rimandare decisioni importanti.

Fortuna: tieni le antenne alte, le opportunità sono dietro l'angolo.

Il consiglio del giorno: non forzare le cose, lascia che la verità emerga da sola.

Voto: 6 e mezzo, sto!

Bilancia

Amore: dolce e sfumato, ma con qualche nota dissonante.

Lavoro: dialoghi brillanti e possibilità di nuove collaborazioni.

Fortuna: splende come un rosone illuminato dal sole.

Il consiglio del giorno: lasciati ispirare da una storia di rinascita e scrivi il tuo nuovo capitolo.

Voto: 8 + armonioso

Scorpione

Amore: come un volo con troppe turbolenze.

Lavoro: concentrati su ciò che conta davvero.

Fortuna: sotto zero, mantieni un profilo basso.

Il consiglio del giorno: giornata complicata, meglio osservare piuttosto che agire.

Voto: 5 sfidante e intenso

Sagittario

Amore: tensione (di ogni tipo, a buon intenditor…) alle stelle!

Lavoro: l'ordine viene dal caos; oggi la tua creatività trova vie insolite.

Fortuna: imprevedibile, come una fermata dell’autobus ora soppressa, ora ripristinata.

Il consiglio del giorno: l’azione è potente, ma non lasciare che le paranoie ti facciano perdere di vista l’obiettivo.

Voto: 7/8 dinamico e stimolante

Capricorno

Amore: sorprendi e fatti sorprendere.

Lavoro: hai una trovata brillante? Usala per fare colpo.

Fortuna: quando meno te l’aspetti, qualcosa gira a tuo favore.

Il consiglio del giorno: gioca sull’equilibrio tra sicurezza e rischio; non temere di uscire dalla comfort zone, ma resta comunque fedele a ciò che sei.

Voto: 8 + promettente

Acquario

Amore: a metà strada tra luce e ombra.

Lavoro: colpi di genio tra le complessità.

Fortuna: non proprio a portata di mano.

Il consiglio del giorno: celebra ogni sfumatura, anche quelle fuori palette.

Voto: 6 + ricco di sfumature.

Pesci

Amore: a metà strada tra luce e ombra.

Lavoro: i piccoli intoppi potrebbero sembrare giganti, non agire d'impulso.

Fortuna: le difficoltà sono opportunità travestite.

Il consiglio del giorno: come le luci di Lione, anche le tue idee possono sembrare scombinate, ma se le colleghi brilleranno!

Voto: 6/7 illuminante, ma sfidante