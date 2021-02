Nelle prime ore della mattinata di oggi 9 febbraio 2021 la Polizia ha eseguito circa 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in 6 diverse operazioni su tutta Italia, portate avanti simultaneamente. Sono infatti scattate le manette da Nord a Sud. Gli arresti puntano a colpire duramente la criminalità organizzata sotto diversi aspetti, cercando di disarmarla nei settori più utili alla sua sopravvivenza: tra Roma, Salerno e Milano sono stati eseguiti 80 arresti per smercio massivo di sostanze stupefacenti e per spaccio di droga. Solo in Lombardia, 24 persone sono state colpite da un'ordinanza di custodia cautelare tra Milano, Monza e Torino. Nel corso del blitz, gli agenti hanno sequestrato auto, monili e denaro in contante oltre che un maneggio e addirittura alcuni cavalli acquistati dagli indagati con i soldi dell'attività di spaccio. A Reggio Emilia e Catania altri 70 arresti sono stati eseguiti a carico di persone accusate di furto, rapina e reati contro il patrimonio.

Sul territorio di Lecco, invece, è stata disarticolata un'organizzazione ‘ndranghetista calabrese operante in Lombardia e in generale nel territorio del Nord Italia: le catture in corso sono 10 per associazione a delinquere di stampo mafioso. L'inchiesta è stata ribattezzata "Operazione Lockdown" e ha coinvolto 750 agenti su tutto il territorio nazionale, facendo scattare le manette in diversi parte d'Italia, soprattutto nell'ambito dello spaccio di droga portato avanti in particolare nel periodo delle restrizioni a causa della pandemia da Covid-19.

Il prefetto di Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia, ha fatto sapere che tutte le strutture investigative della Polizia, in sinergia con l'autorità giudiziaria, hanno collaborato alla realizzazione dell'indagine e sono costantemente impegnate a monitorare l'attività criminale su tutto il territorio nazionale.

Criminalità in pandemia

Durante il lockdown l'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata particolarmente sulle mafie, soprattutto per quanto riguarda i reati ambientali, legati soprattutto allo smaltimento dei rifiuti. Nonostante il calo delle attività di spaccio registrato durante il lockdown, il mercato della droga ha trovato nuovi modi di espandersi e sopravvivere. I Carabinieri monitorano costantemente con accertamenti specifici il ciclo dei rifiuti speciali, soprattutto quelli di carattere sanitario.