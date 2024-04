video suggerito

Operata al femore a 103 anni torna a camminare dopo soli due giorni La donna è stata operata all'ospedale San Salvatore di Pesaro e dopo appena due giorni di degenza è tornata a muovere i primi passi.

A cura di Davide Falcioni

Una donna ultracentenaria è stata operata al femore e dopo appena due giorni dall'intervento è tornata a camminare. L'operazione è stata eseguita presso l'ospedale San Salvatore di Pesaro su una paziente di 103 anni. Si tratta, come ha spiegato l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino in una nota, del primo caso di un percorso multidisciplinare di Ortogeriatria a tutela del paziente anziano, metodologia che si attiva quando il paziente di età superiore ai 75 anni accede al Pronto Soccorso per la frattura prossimale di femore e termina al compimento di tutto l'iter diagnostico terapeutico della fase acuta e riabilitativa ospedaliera attraverso un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.

"La storia di questa paziente dimostra che l’età non è un limite per la cura e la guarigione, è un esempio di come la competenza medica e la determinazione possano fare la differenza nella vita delle persone. La frattura del femore è un evento molto comune negli anziani e può causare notevoli problemi nella mobilità e nella qualità di vita. Tuttavia, grazie all'opera dell’equipe medica multidisciplinare attivata proprio per questo tipo di pazienti, e grazie alla determinazione della signora, è stato possibile superare questa sfida", ha spiegato il direttore generale del'Ast Nadia Storti.

"Questo risultato è stato ottenuto grazie alla cura e all'attenzione data all'esigenza della paziente, tenendo conto delle specificità e delle fragilità legate all'età avanzata. Il percorso personalizzato è stato determinante ai fini della buona riuscita, con una gestione specifica dell'intervento e del recupero post-operatorio della signora, che ha permesso il rapido ritorno alla normalità", ha aggiunto Luca Memè, direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia degli ospedali di Pesaro e Fano.