Operaio muore durante schiacciato durante trasloco a Padova: Diego Luison aveva 70 anni Un operaio è morto questa mattina a Padova, vittima di un incidente sul lavoro. Diego Luison, 70 anni, è rimasto schiacciato da una porta mentre era intento a effettuare un trasloco con alcuni colleghi.

A cura di Chiara Ammendola

Diego Luison (foto Facebook)

Aveva 70 anni Diego Luison, il titolare di una ditta di traslochi morto oggi a Padova, schiacciato da una porta mentre lavorava con alcuni colleghi nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo, stando a quanto si apprende, era il titolare dell'azienda incaricata di effettuare il trasloco.

L'allarme è scattato quest'oggi quando è stato chiesto l'intervento del 118 in corso del Popolo a Padova per un incidente sul lavoro. A essere colpito durante un trasloco è stato proprio Diego Luison. L'uomo, stando a quanto ricostruito finora, sarebbe rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante portone d'ingresso del palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi.

Per l'uomo non c'è stato scampo: troppo gravi le lesioni da schiacciamento riportate nell'incidente. Nonostante il pronto intervento, i sanitari del Suem non hanno potuto che costatarne il decesso. Le cause dell'incidente mortale sono ora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale.