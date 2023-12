Operaio muore in uno scavo sulla A1 – Variante di Valico: travolto da un cedimento del terreno Un operaio è morto poco prima delle 10 di oggi, sabato 16 dicembre, all’interno di uno scavo sulla A1 – Variante di Valico, dove sarebbe stato travolto da un cedimento del terreno. L’uomo lavorava per una ditta che stava intervenendo per conto di Autostrade. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118.

Un operaio di 50 anni è morto questa mattina, poco prima delle 10, all'interno di uno scavo sulla A1 – Variante di Valico in località Pian del Voglio, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la tragedia è avvenuta in via Setta, l’uomo, originario della provincia di Caserta, lavorava per una ditta che stava intervenendo per conto di Autostrade per realizzare delle tubature e nel sito erano state scavate trincee altre tre metri in un'area collinare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli con una autogru, una squadra Usar da Bologna e l'elicottero del reparto volo oltre ai sanitari del 118 e agi uomini dell'Arma dei carabinieri. L'operaio sarebbe morto dopo essere stato sepolto dal terreno, franatogli addosso a seguito di un cedimento. I colleghi hanno tentato di soccorrerlo, purtroppo senza successo. Inutile l'intervento dei soccorritori: al loro arrivo non ci sarebbe stato ormai più nulla da fare.

Le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente e sulle responsabilità a esse collegate sono state affidate ai Carabinieri e alla Medicina del lavoro. L'azienda per cui lavorava il 50enne, la Ap costruzioni del consorzio Krea, ha espresso con una nota "profondo cordoglio per la scomparsa dell'operaio rimasto vittima questa mattina di un incidente accaduto durante le attività per la realizzazione di trincee drenanti in un'area collinare tra i comuni di Castiglion de Pepoli e San Benedetto Val di Sambro".

"La società, nel ribadire piena vicinanza alla famiglia per la triste perdita, conferma di essersi da subito attivata per fornire alle Autorità competenti tutte le informazioni in suo possesso per contribuire a una corretta ricostruzione della vicenda", si legge ancora nel messaggio diffuso dall’impresa.