Operaio interviene in difesa del suo titolare, aggressore lo cosparge di benzina e gli dà fuoco: grave 35enne Un uomo di 35 anni è stato ricoverato al Cannizzaro di Catania con ustioni di secondo e terzo grado dopo essere stato cosparso di benzina e incendiato vivo da un 52enne che stava litigando con il titolare della ditta per la quale lavora. L'aggressore è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Un uomo di 35 anni è stato ricoverato al Cannizzaro di Catania dopo che ha tentato di bloccare un uomo che stava litigando con il titolare dell'azienda nella quale lavorava. L'uomo stava infatti provando a cospargere di benzina il proprietario della ditta di Acate durante la violenta discussione. Il 35enne ha provato a dividere l'aggressore e il titolare della ditta, ma è stato bagnato con la benzina e incendiato vivo.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo che un collega e il titolare dell'azienda di Acate hanno chiamato i soccorsi. Il 35enne ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul viso, sulla testa, sul torace e sulle braccia.

Secondo quanto finora ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressore sarebbe un uomo di 52 anni arrivato nella sede dell'azienda di commercializzazione di prodotti agricoli ad Acate pretendendo dal titolare il pagamento di una somma che non gli sarebbe stata riconosciuta. Davanti ai comportamenti violenti dell'uomo, il 35enne ha provato a mediare e lo ha poi allontanato.

L'aggressore è tornato indietro dopo poco tempo con due bottiglie di benzina e le ha versate addosso all'operaio per poi dargli fuoco. A riprendere la scena terribile, le telecamere di videosorveglianza della ditta. La polizia ha arrestato il 52enne poco dopo il ricovero in ospedale dell'operaio.

Non sono ancora note le sue condizioni di salute dopo l'aggressione. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza dopo l'accaduto e avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo. Non è chiaro se il 35enne sia al momento in pericolo di vita. Ad assisterlo per primi sono stati il titolare della ditta e alcuni colleghi che si trovavano sul posto durante la lite tra il 52enne e il proprietario dell'azienda. Sono stati loro ad allertare il 118 e il personale sanitario che ha poi disposto il ricovero d'urgenza.