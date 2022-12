Operaio di 36 anni muore durante lavori a metanodotto: il corpo trovato in uno scavo nel Ternano Un operaio di 36 anni, di origini campane, è morto questo pomeriggio in Umbria mentre effettuava dei lavori di manutenzione a un metanodotto. L’incidente sul lavoro è avvenuto a Castel Viscardo.

A cura di Chiara Ammendola

Il luogo dell’incidente mortale a Castel Viscardo

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Castel Viscardo in provincia di Terni, dove un operaio di 36 anni è morto mentre effettuava dei lavori a un metanodotto. L'uomo, di origini campane, è deceduto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario.

L'allarme è scattato intorno alle 14 di oggi quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori in località Viceno dove l'operaio stava effettuando dei lavori. Stando a quanto si apprende sembra che il 36enne, che risiedeva nella provincia di Avellino, sia stato trovato con la faccia riversa nello scavo per la posa delle tubazioni. Il personale del 118 ha provato a rianimarlo ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto insieme con i carabinieri che hanno transennato la zona per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Con loro anche i tecnici dell'Asl. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha provocato la morte dell'operaio che era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo.

(Notizia in aggiornamento)