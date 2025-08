Operaio colpito da un fulmine sul cantiere a 2400 metri di altezza, ferito gravemente

Un operaio è stato colpito improvvisamente da un fulmine che si è abbattuto oggi sul cantiere edile dove stava lavorando con altri colleghi sul Monte Elmo, in Alta Val Pusteria, a 2.400 metri di quota.

L'incidente nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 1 agosto, in un cantiere edile nei pressi del vecchio rifugio Helmhaus sul Monte Elmo, nella provincia autonoma di Bolzano.

Erano circa le 14:30 quando il lampo ha squassato l'aria colpendo alcuni oggetti metallici del cantiere e sbalzando a terra l'operaio più vicino. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi dell'uomo che erano sul posto e hanno assistito alla scena. La centrale dell'emergenza alto atesina ha fatto scattare subito la macchina dei soccorsi facendo alzare il volo l'elicottero di emergenza PeliKan 2.

Sfruttando una breve finestra di visibilità tra le nuvole e nella nebbia in quota, l'elisoccorso ha raggiunto la zona con a bordo un membro del soccorso alpino di Sesto Pusteria che lavora sul Monte Elmo e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Prato alla Drava.

All'arrivo dei soccorritori, l'operaio, che in un primo momento era svenuto, aveva ripreso i sensi ma le sue condizioni sono apparse gravi. Per non perdere tempo prezioso, l'elicottero ha recuperato il ferito in volo senza toccare terra, issandolo a bordo.

L'operaio colpito dal fulmine è stato quindi trasportato immediatamente all'ospedale di Brunico dove è stato ricoverato. Gli altri operai che erano sul posto non hanno riportato ferite dall'impatto del fulmine e non è stata necessaria la loro evacuazione.