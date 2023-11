Ondata di maltempo, quali treni sono stati cancellati: la situazione in Veneto, Fvg e Toscana I forti disagi per il maltempo in varie zone d’Italia hanno portato Trenitalia a sospendere la circolazione ferroviaria anche per la giornata di domani, venerdì 3 febbraio. La situazione.

A cura di Biagio Chiariello

Non solo la chiusura delle scuole, il maltempo di queste ore sta provocando grossi disagi anche alla circolazione ferroviaria. Trenitalia ha infatti comunicato che da oggi 2 novembre e fino alla fine di domani 3 novembre è sospesa la circolazione dei treni regionali in una serie di tratte sia del Veneto (a partire dalle 20 di giovedì) che del Friuli Venezia Giulia (a partire già dalle 12 di oggi), regioni colpite entrambe da un'allerta meteo di colore rosso.

La situazione dei treni in Friuli Venezia Giulia e Veneto

Problemi in FVG, con la circolazione dei treni sospesa per le province di Gorizia, Udine e Pordenone. Nell'arco della giornata i treni lunga percorrenza diretti in Friuli Venezia Giulia hanno subito o subiranno limitazioni di percorso; cancellato un Intercity proveniente da Roma e diretto a Trieste. Stop anche a quattro Euronight, programmati per oggi e domani.

Per quanto riguarda il Veneto, Trenitalia informa inoltre che a seguito della chiusura della linea Montebelluna-Belluno, fino alle 16 di venerdì 3 novembre i treni regionali sono cancellati nella tratta. A causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio, inoltre, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. "Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari", si specifica in una nota

Allerta anche in Toscana

Situazione critica anche in Toscana, dove il Bisenzio ha esondato stasera in due punti nell’abitato di Campi Bisenzio (Firenze), a Ponte alla Rocca, nel centro storico, e a Ponte a Capalle.

Trenitalia informa che a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio della Toscana la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate.

Liguria, si sconsiglia di prendere il treno

Trenitalia informa che a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando la Liguria di Levante la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Trenitalia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia