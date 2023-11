Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo rossa domani su Friuli Venezia Giulia e Veneto dove la tempesta Ciaran continuerà a portare maltempo e temporali. La Protezione Civile ha diramato anche allerta arancione in 9 regioni: l’elenco completo e le previsioni meteo.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà ancora una giornata da allerta meteo rossa quella di domani, venerdì 3 novembre. Il maltempo non mollerà la presa sull'Italia nelle prossime ore, con una situazione a livello meteorologico praticamente immutata rispetto ad oggi. Allerta meteo rossa su Veneto e Friuli Venezia Giulia, arancione su altre nove regioni.

Colpa della tempesta Ciaran che sta sferzando con venti anche superiori ai 150 km/h in tutto il Nord Europa fino a toccare raffiche a 200 km/h nell’estremo nord della Francia battendo numerosi record di vento massimo.

Dunque per la giornata di venerdì 3 Novembre sulla base delle previsioni disponibili, sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile è stato pubblicato il nuovo bollettino relativo all'avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Veneto e FVG

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta rossa per rischio idrogeologico su diverse zone del Veneto e per rischio idraulico su un parte del Friuli Venezia Giuli; entrambe le regioni già nei giorni scorsi sono state interessate da eventi meteo violenti. Alcune amministrazioni locali hanno deciso anche per la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa:

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Allerta meteo arancione in 9 regioni per domani 3 novembre

Il bollettino di criticità meteo idro della protezione civile ha valutato per domani, venerdì 3 novembre, anche una allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico per nove regioni: oltre ai restanti settori del Veneto e del Friuli, rischio anche per Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Lombardia, Toscana, Campania, Molise.

Moderata criticità per rischio idraulico /allerta arancione :

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Valutata, inoltre, allerta gialla su restanti settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria, Molise, Campania e su Abruzzo, Lazio e parte di Sardegna, Basilicata e Umbria.

Meteo, le previsioni per domani 3 novembre

Anche domani assisteremo agli effetti dell’intensa perturbazione atlantica che sta portando un clima autunnale sulla Penisola, con pioggia e anche neve sulle Alpi.

Mattinata con pioggia tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Prevalenza di nuvole sul resto d’Italia, anche se alternate a schiarite al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e nel pomeriggio anche sulle regioni adriatiche del Centro-Sud: nel corso del giorno previsti temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, estremo Levante ligure, regioni tirreniche e Sardegna; localmente saranno ancora possibili dei rovesci.

Venti da tesi a forti o localmente burrascosi da ovest o sudovest in Liguria, Emilia Romagna, alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari molto mossi o agitati. L’aria più fredda che seguirà il fronte perturbato farà calare le temperature su valori quasi ovunque nella norma.