Omicidio-suicidio in Trentino: uccide la moglie e poi si spara. I figli trovano i corpi senza vita Tragedia quest’oggi a Castello Molina di Fiemme dove si sarebbe compiuto l’ennesimo omicidio suicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie, 50 anni, con un'arma da fuoco che ha poi rivolto verso se stesso e si è tolto la vita. La tragedia si è verificata nel comune di Castello-Molina di Fiemme attorno alle 14:00. Stando alle prime ricostruzioni sono stati stati i figli di 20 e 26 anni a ritrovare i corpi senza vita dei genitori. Entrambi i ragazzi sono stati ricoverati in stato di shock presso l’ospedale di Cavalese.

Sul posto le forze dell'ordine che indagano per chiarire i motivi del gesto. Choc nel piccolo comune, duemila abitanti nella parte medio-bassa della Val di Fiemme in provincia di Trento. "La tragedia è successa in località Maso Pertica, in una zona montana. Non sono ancora chiari i contorni che avrebbero spinto l'uomo a uccidere la moglie con una pistola regolarmente detenuta". Lo ha detto a LaPresse il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. La vittima, 50 anni, faceva l'apicoltrice. Sarebbe stata raggiunta da due colpi fatali.

IN AGGIORNAMENTO