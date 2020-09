Tragedia a Venaria, comune alle porte di Torino. Nel pomeriggio è avvenuto quello che secondo gli investigatori è stato un omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni, un uomo ha ucciso la moglie in strada, sparando contro di lei con una pistola detenuta illegalmente. Con la stessa arma l’uomo si sarebbe poi tolto la vita all’interno della sua abitazione, solo pochi minuti dopo. Sulla base di quanto emerso finora, sembra che la coppia si stesse separando. L’episodio è avvenuto in via Druento, in strada, dove sono poi intervenuti i carabinieri.

L’uomo ha ucciso la compagna, di 41 anni. Poi si è suicidato con un colpo alla tempia, secondo quanto viene ancora riportato dopo una prima ricostruzione della vicenda. L’autore del gesto sarebbe un uomo costretto sulla sedia a rotelle. L’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto poco prima delle 19. Secondo i carabinieri il gesto sarebbe riconducibile proprio alla separazione della coppia. Marito e moglie avevano due figli ed entrambi da qualche giorno si trovavano a casa dei nonni materni. Secondo le informazioni emerse anche la stessa donna si era trasferita a casa dei genitori.

Il nome della vittima dell'omicidio è Maria Masi: ha 41 anni e avrebbe compiuto 42 anni domenica prossima. A sparare contro la moglie è stato invece Antonino La Targia, di 46 anni. Avrebbe fatto partire i colpi di pistola nel parcheggio antistante all'abitazione dei due, nella città di Venaria (Torino). L'uomo ha esploso sei colpi di pistola contro la donna, uccidendola. Subito dopo è rientrato all'interno della loro casa e si è quindi tolto la vita sparando alla tempia.