Omicidio suicidio a Montesilvano, trovati i corpi senza vita in casa di un uomo e una donna I corpi senza vita di due persone sono stati trovati questa mattina in una casa di Montesilvano, in provincia di Pescara. I carabinieri sono giunti in via Tagliamento insieme con i soccorritori del 118 dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini spaventati dalle urla che provenivano dall’appartamento. I cadaveri appartengono a un uomo e una donna.

A cura di Chiara Ammendola

I corpi senza vita di due persone sono stati trovati questa mattina in una casa di Montesilvano, in provincia di Pescara. Si tratterebbe secondo le prime informazioni trapelate di una coppia, un uomo e una donna, che vivevano col figlio. I carabinieri sono giunti in via Tagliamento insieme con i soccorritori del 118 dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini spaventati dalle urla che provenivano dall'appartamento: una volta entrati in casa hanno fatto la macabra scoperta.

L'allarme lanciato dai vicini della coppia spaventati dalle urla

Ancora poche le informazioni ma secondo quanto si apprende sembra che tutto sia avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 quando le urla di una donna provenienti dalla casa hanno attirato l'attenzione di alcuni vicini che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri di Montesilvano sono giunti poco dopo sul posto. In casa hanno trovato i corpi ormai senza vita della coppia: un uomo e una donna entrambi 50enne e di nazionalità romena che vivevano in Italia da anni, le cui identità non sono ancora state rese note.

Su entrambi i corpi riscontrate ferite da arma da taglio

Stando a quanto ricostruito grazie anche alle testimonianze dei vicini, l'uomo stamani avrebbe portato il figlio, di 10 anni, a scuola e poi una volta rientrato a casa, in seguito all’ennesimo litigio, avrebbe strangolato la compagna. Subito dopo si sarebbe tolto la vita con un coltello. Anche sul corpo della donna il medico legale giunto sul posto insieme con il magistrato di turno avrebbe trovato segni di ferite da arma da taglio.