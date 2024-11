video suggerito

Omicidio Meredith Kercher, 17 anni dopo Perugia diventa il set per la fiction prodotta da Amanda Knox Iniziano le riprese di una nuova serie tv sul delitto di Meredith Kercher a Perugia. A produrla, oltre ad Amanda Knox, c'è Monica Lewinsky. L'avvocato Maresca: "Sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti".

A cura di Susanna Picone

Amanda Knox e Meredith Kercher

Sono passati diciassette anni dall’omicidio, la notte del primo novembre del 2007, della studentessa inglese Meredith Kercher, e oggi se ne parla non tanto per un ricordo della vittima ma perché Perugia – la città teatro del delitto – diventa il set per una fiction prodotta da Amanda Knox.

La serie tv prodotta da Amanda Knox e Monica Lewinsky

La stessa Amanda che all’epoca era la coinquilina di Meredith e che, dopo anni di processo e un periodo trascorso anche in carcere, è stata definitivamente assolta dall’accusa di omicidio. Secondo quanto anticipato dai media locali, il capoluogo umbro si appresta adesso a diventare un set per una serie tv proprio sulla ex studentessa americana per Hulu, il canale in streaming della Disney. Serie che viene prodotta dalla stessa Amanda Knox insieme con Monica Lewinsky, l'ex stagista coinvolta con Bill Clinton nello scandalo Sexgate.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito nel 2007

Sempre secondo quanto anticipato dai giornali locali, in questi giorni si sta girando a Orvieto, a Perugia sono previste riprese da martedì a venerdì prossimo. Il Messaggero scrive che la serie tv verrà girata in diversi punti del centro storico, dove su richiesta della produzione si sono fermati i lavori per allestire le luminarie di Natale.

La serie tv sulla "storia vera" di Amanda Knox

Di cosa parlerà la serie tv? Dalla descrizione ufficiale si sa che sarà basata "sulla storia vera" di come Amanda Knox sia stata "erroneamente condannata per l'omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi".

La reazione dell'avvocato della famiglia Kercher

Una prima "reazione" alla notizia che, 17 anni dopo l’omicidio di Meredith, a Perugia si girerà una serie tv è arrivata da Francesco Maresca, legale della famiglia della vittima. Secondo cui per Knox sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda così triste. "A 17 anni dalla tragica morte di Meredith ancora adesso continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati", così l’avvocato all’Ansa.

La casa a Perugia in cui è stata trovata morta Meredith Kercher

Ricorda che del delitto se ne è parlato "per anni nelle aule di giustizia e poi sui set televisivi e cinematografici per iniziativa di vari produttori e della Knox che continua a rimescolare su questa triste vicenda". "Ho già detto varie volte – ha detto ancora l’avvocato – che sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamenta ma che le ha portato soldi e fama".

Rudy Guede unico condannato per il delitto di Perugia

L'omicidio di Meredith Kercher risale appunto al 2007: la giovane inglese, in Italia per motivi di studio, venne trovata morta nella propria camera da letto, all'interno della casa che condivideva con altri studenti in via della Pergola a Perugia. Per l'omicidio l'unico condannato in via definitiva, per concorso in omicidio, è stato Rudy Guede.

Amanda Knox e il fidanzato dell'epoca Raffaele Sollecito sono stati assolti dopo un lungo iter giudiziario. Di recente Knox è stata condannata per calunnia a tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima della sentenza di assoluzione per il delitto di Perugia.