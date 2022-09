Omicidio Mattia Caruso, accoltellato al cuore. Appello degli inquirenti: “Chi ha visto parli” Nei pressi del luogo in cui è stato accoltellato a morte Mattia Caruso c’erano centinaia di persone. L’appello degli inquirenti è che chi ha visto qualcosa parli.

A cura di Davide Falcioni

Mattia Caruso (Facebook)

Chi ha ucciso Mattia Caruso, il trentenne di Albignasego accoltellato al cuore ad Albano Terme, in provincia di Padova?

E' la domanda a cui stanno gli inquirenti stanno da giorni cercando di dare una risposta: stando a quanto finora accertato dai carabinieri del comando provinciale della città veneta il giovane, che avrebbe compiuto 31 anni tra poche settimane, è stato trovato senza vita nella sua auto parcheggiata in via Colli Euganei. Il corpo era riverso in una pozza di sangue e le cure dei sanitari del 118 si sono rivelate del tutto vane

Da un primo esame medico, Caruso sarebbe stato ucciso da una ferita d'arma da taglio al petto, vicino al cuore. Fin da subito sono scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto e ritrovare l'arma del delitto: i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona, con l'auspicio di recuperare un indizio, una targa di un auto, un volto che diano alle indagini una svolta decisiva.

Leggi anche Omicidio Andrea Gaeta, il killer ha minacciato di morte la ex prima di uccidere il 20enne

Secondo quanto riporta Padova Oggi Mattia Caruso avrebbe ascoltato musica e trascorso la serata in un bar di Abano insieme alla fidanzata e intorno alle 23,30 sarebbe uscito. Alla compagna avrebbe detto di attenderlo in macchina, dovendo parlare con un conoscente. La lite e l'omicidio sono avvenuti nei pressi del parcheggio, mentre centinaia di persone si stavano divertendo poco distante. Non a caso gli inquirenti hanno chiesto ad eventuali testimoni di farsi vivi e raccontare cosa hanno visto.

Ai carabinieri spetterà ora ricostruire cosa è successo: si scava a fondo sulla vita della vittima, sulle sue conoscente e su eventuali lati oscuri nel tentativo di stabilire il movente del delitto. Nessuna ipotesi è stata finora esclusa. Dopo essere stato pugnalato Caruso ha avuto la forza di risalire sulla auto, ma poco dopo ha accostato e si è accasciato. Si indaga per omicidio volontario.