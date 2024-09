video suggerito

Valentina Boscaro scarcerata, braccialetto elettronico per la 33enne che uccise il fidanzato 2 anni fa Per Valentina Boscaro scattano i domiciliari ma permangono limiti molto restrittivi alla libertà. Si tratta di una misura solo temporanea in attesa del terzo grado di giudizio in Cassazione per l'assassinio del fidanzato Mattia Caruso, ucciso con una coltellata al cuore la sera del 25 settembre 2022 ad Abano Terme.

A cura di Antonio Palma

Valentina Boscaro, la 31enne accusata dell'omicidio del fidanzato Mattia Caruso

Scarcerata Valentina Boscaro, la 33enne veneta condannata in appello per l’omicidio del fidanzato Mattia Caruso, ucciso con una coltellata al cuore la sera del 25 settembre 2022 ad Abano Terme, in Provincia di Padova. Alla donna, presente oggi in Tribunale, i giudici del Riesame di Venezia infatti hanno deciso di concedere gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Una misura solo temporanea in attesa del terzo grado di giudizio in Cassazione. Il tribunale del capoluogo veneto, infatti, ha accolto le istanze dei legali della difesa, ribaltando una precedente sentenza di diniego dei domiciliari. La Corte di Cassazione infatti aveva annullato il precedente provvedimento dei giudici lagunari, ordinando a Tribunale del Riesame una nuova valutazione del caso.

A pesare sulla decisione il fatto che la donna abbia a casa una bambina minorenne. Una circostanza che in fase di indagine le aveva permesso di restare nell’abitazione ma che non era servita in aula quando la Corte d'Assise di Padova aveva deciso il suo immediato trasferimento nel carcere di Montorio veronese. Una sentenza ribadita poi anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia che però aveva lievemente ridotto la pena da 24 anni a 20 di reclusione per effetto della concessione di alcune attenuanti generiche.

Per la donna, che oggi stesso tornerà a casa, permangono però limiti molto restrittivi alla libertà. Oltre all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e di restare a casa, infatti, non potrà avere contatti con altre persone oltre a quelli con i suoi parenti più stretti come i genitori. Valentina Boscaro ha anche il divieto di utilizzo di qualsiasi strumento per comunicare con l’esterno e quindi non potrà usare né smartphone né computer.

Valentina Boscaro era stata condannata, in primo grado nell’ottobre dello scorso anno e nel giugno scorso in secondo grado, per l'omicidio di Mattia Caruso avvenuto il 25 settembre 2022 quando i due erano fidanzati. Il trentenne fu ucciso con una coltellata al cuore dentro l’auto su cui la coppia viaggiava. La ragazza inizialmente aveva parlato di un’aggressione, parlando prima di un cittadino nordafricano e poi di un parente del compagno, tentando di depistare le indagini. Infine aveva confessato l’omicidio spiegando di essere stata vittima di violenze e di non voler uccidere. Accuse che in realtà non hanno mai trovato conferma.