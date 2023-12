Omicidio La Spezia, il giallo del taglio sul polso di Rossella Cominotti: “Sparito dal verbale” “È una stranezza che andrà chiarita” ha dichiarato il legale di Alfredo Zenucchi, l’uomo in carcere per l’omicidio della moglie a La Spezia. “Non ha chiesto perdono, lui vuole morire” ha aggiunto l’avvocato. Il 57enne sorvegliato a vista in carcere dopo la convalida dell’arresto.

Si arricchisce di un nuovo mistero il già intricato caso dell'omicidio di Rossella Cominotti, la 53enne uccisa dal marito Alfredo Zenucchi con la lama di un rasoio in un hotel a Mattarana (La Spezia) lo scorso 6 dicembre. Sul referto del medico legale che ha eseguito una prima ispezione cadaverica del corpo della donna, infatti, sarebbe sparita l'indicazione di una ferita al polso provocata da un taglio che il reo confesso invece ricorda distintamente. A darne notizia è l'avvocato Alberto Rimmaudo che difende Zenucchi.

Un particolare non di poco conto vista la tesi difensiva dell'uomo, secondo il quale la coppia voleva togliersi la vita ma lui non sarebbe riuscito a suicidarsi. "Dovevamo morire tutti e due. Io dovevo tagliare la gola a lei, Rossella a me. Eravamo stanchi della vita" avrebbe affermato il 57enne arrestato dopo una fuga di alcune ore. L'uomo sostiene che lui e la moglie avevano deciso di farla finita ben prima dell'arrivo nella loro stanza d'albergo a La Spezia.

Il taglio sul polso destro di Rossella Cominotti

Dunque i tagli sul polso potrebbero avvalorare la sua tesi anche se a carico di Zenucchi resta il fatto che ha ucciso la moglie, recidendole la gola e guardandola morire dissanguata. Inoltre l'uomo si è dato alla fuga dopo una veglia del corpo di 36 ore. "Nel constatare il decesso di Rossella Cominotti, il medico legale parla di ‘sgozzamento' ma non del taglio sul polso destro che invece Zenucchi ricorda come molto profondo e visibile. Quel ‘taglio' sembra sparito dal verbale" ha spiegato l'avvocato di Zenucchi, aggiungendo: "È una stranezza che andrà chiarita".

Sequestrati cellulari e pc di Alfredo Zenucchi

Intanto le indagini sul delitto di Rossella Cominotti continuano, soprattutto per stabilire un movente dopo che l'uomo ha negato legami con satanismo e la sua dipendenza dalla droga, collocando i due fatti a periodi passati della sua vita. I carabinieri di Cremona nelle scorse ore hanno sequestrato tre cellulari e un computer portatile all'interno dell'edicola di proprietà di Alfredo Zenucchi e Rossella Cominotti, che è stata perquisita. Nel mirino degli inquirenti i possibili indizi di quanto accaduto. Per questo computer e cellulari verranno esaminati dai consulenti della procura e dal perito che sarà nominato dalla difesa.

Intanto oggi il gip ha convalidato l'arresto dell'uomo in carcere dopo l'interrogatorio di Garanzia in cui Zenucchi ha confermato la sua versione dei fatti. “Non ha chiesto perdono. Il progetto che doveva portare in fondo e che non è riuscito a concludere era quello che sappiamo. Vorrebbe poter vedere sua moglie un'ultima volta ma non credo che gli verrà concessa questa opportunità”, ha riferito il difensore.

Alfredo Zenucchi sorvegliato a vista in carcere

"Il mio assistito sembra quasi non volersi difendere. Vuole morire. È disperato perché non è riuscito a fare quello che avevano pensato insieme alla moglie" ha detto l'avvocato che sta cercando di convincerlo a nominare un consulente di parte per l'autopsia sul corpo di Rossella Cominotti, che sarà affidata domani dal magistrato al medico legale. Il magistrato disporrà anche una perizia calligrafica su quel biglietto in cui entrambi avrebbero firmato la dichiarazione di suicidio ma la cui genuinità è contestata dai parenti di Rossella.

Alfredo Zenucchi intanto sarà trasferito da Massa a La Spezia dove è avvenuto il delitto e dove proseguirà l'iter giudiziario a suo carico. Nel carcere, su richiesta del suo legale, sarà tenuto in sicurezza e sorvegliato a vista, per evitare che si faccia del male.