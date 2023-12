La Spezia, donna trovata morta nella camera di un hotel: era col marito, al momento non reperibile Ritrovata senza vita in un albergo a Mattarana di Carrodano, La Spezia. Si tratta di Rossella Cominotti. L’allarme questa mattina poco prima delle 9. Dai primi rilievi sul corpo emergono ferite inferte con un’arma da taglio o un oggetto contundente.

Il corpo di una donna è stato trovato senza vita in una camera da letto di un albergo di Mattarana, piccolo centro abitato spezzino nel comune di Carrodano, in Val di Vara. La vittima, Rossella Cominotti, 53enne di Cremona, era ospite della struttura da venerdì scorso appunto insieme all’uomo che si è allontanato questa mattina. L'allarme poco prima delle 9 di oggi, venerdì 8 dicembre. "Siamo sconvolti", le parole dei titolari dell'albergo.

Da un primo esame, in considerazione soprattutto delle tracce di sangue rinvenute nelle stanza, si ipotizza che si tratti di un delitto: non si esclude che la donna sia stata uccisa con un'arma da taglio o con un oggetto contundente. A trovare il corpo, il personale dell'albergo che doveva riordinare la camera. Poi l'intervento del 118 di Brugnato, ma per la 53enne era già tardi.

Sono già in corso le acquisizioni delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze per ricostruire l'accaduto e rintracciare eventuali sequenze del marito che ha lasciato l’hotel. Sul posto subito i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano, poi il nucleo investigativo guidato dal maggiore Marco Di Iesu. Il medico legale è arrivato poco prima di mezzogiorno. La PM di turno è Elisa Loris.

Si sa che l’uomo viaggia su una C3 bianca che, nella mattinata, è stata avvistata non lontano dalla zona del delitto sull’Aurelia.

