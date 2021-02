"Abbiamo sentito dieci persone ma il quadro è ancora molto confuso, siamo lontani da una conclusione". Così il procuratore Capo di Ravenna ha chiuso la prima giornata di indagini sulla morte di Ilenia Fabbri, 46enne trovata senza vita poco prima dell'alba di sabato nella sua casa di Faenza. Nessun fermo e ancora nessun sospettato iscritto al registro degli indagati dopo una giornata di interrogatori a ritmi serrati. Per adesso, l'unica certezza riguarda l'orario del delitto: sono da poco passate le sei di mattina quando gli agenti ricevono una telefonata dalla figlia della vittima che chiede aiuto. "Hanno ucciso mia mamma in via Corbara, me lo ha detto un'amica che stanotte ha dormito lì". La ragazza avrebbe dovuto trascorrere il weekend con il padre. Un'ora prima, l'uomo era passato sotto casa a prenderla e lei era uscita di soppiatto per non fare rumore. In casa erano rimaste la madre e un'amica loro ospite.

Il cadavere era disteso sul pavimento. La prima ad essere ascoltata è stata proprio l'amica che aveva telefonato alla figlia della vittima. "Mi ero svegliata sentendo le urla di Ilenia. Mi sembrava stesse litigando con qualcuno – ha detto agli inquirenti – poi sono entrata e l'ho trovata a terra". Alcuni degli inquilini al piano di sopra si sono affacciati alla finestra per sentire le grida. Tutti hanno raccontato di averla sentita strillare poco prima delle 6 del mattino. Subito dopo la conferma, gli agenti hanno sentito ancora la figlia, l'ex marito e l'ultimo fidanzato. Nessuno dei due uomini è sospettato di aver commesso il delitto e attualmente la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Potrebbe anche trattarsi di un furto finito in tragedia, ipotesi poi accantonata dopo aver ascoltato gli interrogatori. L'ipotesi di urla che hanno preceduto la morte di Ilenia, infatti, ha convinto gli inquirente che si tratti di omicidio.