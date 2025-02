Ok ai rimborsi dei biglietti per i docenti pendolari da e per le Eolie, Gilda: “Aspettiamo riscontro pratico”

video suggerito

I lavoratori pendolari da e per le Isole Eolie, in primis insegnanti e personale scolastico, potranno viaggiare ottenendo il rimborso integrale del biglietto a partire da domani, 5 febbraio. Soddisfazione dei sindacati, Gilda: "Siamo in attesa di vedere un riscontro pratico, rimane il fatto che non avessimo sollevato la questione mesi fa, a tutela dei docenti, nulla si sarebbe mosso".

A cura di Ida Artiaco

Da domani i dipendenti pubblici, tra cui insegnanti e personali scolastico, che per motivi di servizio prestano la loro attività lavorativa nelle isole minori della Sicilia potranno viaggiare ottenendo il rimborso integrale del biglietto, attraverso la richiesta da inserire nell'apposita piattaforma informatica che il dipartimento delle Infrastrutture sta predisponendo e che sarà operativa a giorni.

È quanto ha fatto sapere l'assessore regionale alla Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, che ha firmato l'apposito decreto, dopo che nei giorni scorsi i sindacati della scuola avevano fatto sentire la propria voce, denunciando il fatto che gli insegnanti sono stati costretti a spendere gran parte del proprio stipendio per andare a lavorare.

"Insegnanti e altre categorie di dipendenti pubblici – ha aggiunto Aricò – potranno fruire dell'agevolazione istituita dal governo Schifani a partire da febbraio 2023. Prosegue la nostra azione nel sostenere chi è costretto a viaggiare per lavoro da e verso le isole siciliane, pur con dei correttivi che ci consentono di razionalizzare e gestire al meglio le risorse stanziate a copertura di questa importante misura che sostiene i pendolari del comparto pubblico e le comunità locali".

Gli aventi diritto potranno acquistare regolarmente i biglietti presso le compagnie di navigazione e poi chiedere il rimborso del 100% del costo dei viaggi effettuati caricando la documentazione relativa, entro 30 giorni dalla data del viaggio, sull'apposita piattaforma informatica che il dipartimento sta predisponendo, con modalità analoghe a quelle già attive contro il caro-voli per ottenere il parziale rimborso dei biglietti aerei. Si raccomanda di conservare i biglietti dei viaggi effettuati a partire da domani.

"Siamo soddisfatti della notizia che poco fa ci è giunta riguardo allo sblocco delle tariffe agevolate per i trasferimenti dei dipendenti pubblici dalla terraferma alle Isole minori. Siamo comunque in attesa di vedere un riscontro pratico, rimane il fatto che se la Gilda non avesse sollevato la questione mesi fa, a tutela dei docenti, nulla si sarebbe mosso", è stato il commento in una nota il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, che dallo scorso dicembre avevano sollevato la problematica.