Oggi si chiudono le iscrizioni all’anno scolastico 2024-25: fino a che ora si può fare domanda e come C’è tempo fino alle 20 di oggi, sabato 10 febbraio, per completare le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024-2025. La procedura è online sulla piattaforma del MIM Unica per tuti tranne che per le scuole dell’infanzia. Tra le novità, il liceo Made in Italy e il percorso sperimentale nella filiera tecnologico-professionale del 4+2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca pochissimo alla chiusura delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2024-2025: scade infatti oggi, sabato 10 febbraio, alle ore 20 il termine per completare la procedura online sulla piattaforma del MIM Unica per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio. Resta la procedura cartacea solo per le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.

A che ora chiudono le iscrizioni a scuola e come fare domanda

I genitori che vogliano iscrivere i propri figli a scuola per il prossimo anno scolastico hanno ancora qualche ora di tempo per completare la procedura online. È possibile farlo fino alle ore 20 di oggi, sabato 10 febbraio: per effettuare la domanda ci si avvale della nuova piattaforma del MIM Unica.

Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Anche quest’anno sarà possibile avvalersi dell’App Io per seguire l’iter dell’iscrizione. È inoltre importante avere il codice meccanografico della scuola, che si trova su Scuola in chiaro. Una volta compilata la domanda, si deve seguire l'iter indicato e inoltrare il modulo C per la religione Cattolica.

Le famiglie possono indicare fino a tre istituti, di cui una scelta principale e due alternative. Se non ci sono posti disponibili né nella scuola preferita né nelle alternative, l'ultima scuola elencata nella domanda, con il supporto dell'Ufficio territoriale di competenza, ha il compito di aiutare i genitori a trovare un'altra scuola adeguata per iscrivere lo studente.

Le novità dell'anno scolastico 2024-2025, il 4+2 e il liceo Made In Italy

Per il prossimo anno scolastico sono previste anche una serie di novità. Dall’anno 2024/2025 infatti partirà il Liceo Made in Italy. Secondo il sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. L'obiettivo del percorso di studi è quello di valorizzare, promuovere e tutelare le eccellenze italiane

Inoltre, partirà il percorso sperimentale nella filiera tecnologico-professionale: in questo caso il percorso di studi degli istituti tecnici e professionali sarà ridotto da 5 a 4 anni e permetterà poi l’accesso agli ITS (2 anni), in una filiera organica, o all’università o anche direttamente al mondo del lavoro.