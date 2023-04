Quando ci si potrà iscrivere e cosa si studierà al liceo del Made in Italy Il ministro Urso sottolinea l’importanza del progetto lanciato da Meloni: “Siamo in campo con Valditara per riformare gli istituti tecnici – annuncia il titolare del Made in Italy – la programmazione penso possa avvenire nel 2024”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il liceo del Made in Italy potrebbe arrivare già dal 2024/2025. Un paio d'anni al massimo, insomma. Poi ci si potrà iscrivere alla nuova scuola secondaria superiore su cui – per ora – ci sono più proclami che fatti. Non è ancora chiaro cosa si studierà, quali saranno i programmi, le materie, gli indirizzi. Ma da ennesimo annuncio identitario, il liceo del Made in Italy sarà tradotto presto in realtà. Almeno secondo quanto dice il ministro delle Imprese e – secondo la recente riformulazione voluta dal governo Meloni – proprio del Made in Italy, Adolfo Urso: "Oggi non c'è una coincidenza fra il sistema formativo e le necessità del sistema produttivo, per questo abbiamo deciso di istituire il liceo del Made in Italy", annuncia il ministro a margine del forum di Confcommercio.

"Siamo in campo con il ministro dell'Istruzione Valditara per riformare altre formazioni come gli istituti tecnici professionali, per creare quelle competenze necessarie sia per la transizione digitale e green sia per creare un incentivo al lavoro manuale creativo e artistico che è la forza del Made in Italy nel mondo", aggiunge Urso. Da qui, forse è possibile capire qualcosa in più: al nuovo liceo gli studenti saranno impegnati discipline manuali, creative e artistiche, ma anche nel raggiungere le competenze richieste da un mondo sempre più digitale e attento all'ambiente. Insomma, niente di particolarmente specifico.

"Io penso che la programmazione possa avvenire nel 2024 – aggiunge ancora Urso, parlando dei tempi tecnici per la riforma – è importante istituirlo con questa legge quadro, poi ci sarà un lavoro di programmazione con le Regioni e mi auguro che già nel 2025 nei distretti industriali italiani ci possa un liceo del Made in Italy specializzato su quelle competenze necessarie al sistema produttivo". Perciò, se tutto andrà bene, dall'anno scolastico 24/25 – o al più tardi 25/26 – gli studenti italiani potranno iscriversi al liceo del Made in Italy. Anche se le materie di studio restano tutte da chiarire.