Iscrizioni scuola al via per l'anno scolastico 2024/2025: la novità del 4+2 per tecnici e professionali Da oggi, giovedì 18 gennaio, sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024/2025. Una delle novità più rilevanti è il modello 4+2, i nuovi corsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali. L'operazione sarà interamente online sulla nuova piattaforma "Unica" del Ministero.

A cura di Antonio Palma

Via libera alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024/2025. Da oggi, giovedì 18 gennaio, infatti sono aperte le iscrizioni per tutte le classi prime delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. La procedura può essere effettuata solo online per elementari, medie e superiori mentre per la scuola dell’infanzia la domanda rimane cartacea. Per iscriversi c’è tempo però fino alle ore 20 del 10 febbraio 2024. Per la procedura online da quest’anno va usata la nuova piattaforma “Unica”, punto di accesso per usufruire dei servizi e del Ministero dell'Istruzione.

Una delle novità più rilevanti per il nuovo anno scolastico 2024/2025 è il modello 4+2, vale a dire quattro anni di scuola secondaria uniti a due anni negli Its Academy a cui hanno aderito 171 istituti tecnici e professionali. Un modello che punta a un maggior raccordo tra scuola e mondo dell’impresa. “Il percorso di 4 anni, sul modello di altri Paesi europei come Germania, Svezia, Svizzera e Austria, è stato pensato per garantire una solida preparazione nelle materie di base e una maggiore preparazione in quelle specialistiche, utilizzando una grande flessibilità didattica” ha detto il Ministro Giuseppe Valditara.

I nuovi corsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali

Ai nuovi corsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali, novità sostanziale del prossimo anno scolastico, hanno aderito 171 gli istituti tecnici e professionali, per 193 nuovi corsi. Lo scopo è quello di arrivare a un maggior raccordo tra istruzione tecnica e professionale e il mondo dell’impresa. “Ci saranno programmi nuovi, non una compressione di quelli pensati per il quinquennio e l'organico dei docenti dei 5 anni sarà impegnato sull’offerta formativa dei 4 anni senza nessuna riduzione” ha assicurato il Ministro, aggiungendo: “Ci sarà più spazio per l’alternanza scuola-lavoro, per essere rapidamente inseriti in settori altamente qualificati, e una forte internazionalizzazione. Si favorirà per la prima volta anche la ricerca”.

Il liceo made in Italy

Dall’anno scolastico 2024/2025 partiranno anche le prime classi per il nuovo Liceo del Made in Italy a cui ci si può iscrivere da oggi. Il suo scopo, allo stesso modo dei corsi quadriennali, è quello di avvicinare l’istruzione al mondo dell’imprenditoria nazionale e quindi del lavoro. Il liceo del made in Italy “dà la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico” ha spiegato il Ministro dell’Istruzione.

Iscrizioni online anno 2024/2025: la domanda sull'app Unica

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 devono essere tutte online per le scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni. Per le scuole paritarie l’iscrizione online è solo per gli istituti che hanno aderito alla procedura telematica. Il tutto deve avvenire attraverso la nuova piattaforma “Unica” del Ministero sulla quale è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura.

Come fare domanda: la procedura e i dati richiesti

Le domande di iscrizione online per la scuola devono essere inoltrate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024 utilizzando a scelta le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni alunno/studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2024/2025. La Piattaforma Unica avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.