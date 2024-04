video suggerito

Dichiarazione dei redditi 2024, oggi al via la presentazione del modello 730: le istruzioni e le novità Da oggi, martedì 30 aprile, è possibile effettuare la dichiarazione dei redditi 2024. Il nuovo modello 730 semplificato riservato lavoratori dipendenti, pensionati e redditi assimilati è disponibile accedendo, tramite Spid, Cie o altra identità digitale sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo per la presentazione è il 30 settembre. Ecco cosa c'è da sapere.

A cura di Giulia Casula

Oggi, martedì 30 aprile 2024, è possibile fare la dichiarazione dei redditi 2024. Come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate i lavoratori dipendenti e i pensionati (anche con redditi assimilati) possono presentare il modello 730 precompilato accedendo, tramite Spid, Cie o altra identità digitale alla propria area personale. Da quest'anno parte ufficialmente la sperimentazione del nuovo sistema agevolato che dovrebbe facilitare la procedura di dichiarazione dei redditi per il 2024.

Il nuovo 730 semplificato, che riguarda lavoratori dipendenti, pensionati e persone con redditi assimilati a quelli da dipendente, è organizzato come una sorta di questionario online. Per compilarlo non occorre conoscere caselle o codici specifici perché i dati verranno inseriti automaticamente sulla base delle risposte e delle informazioni già in possesso dell'Agenzia. Nel caso di modifiche o integrazioni rispetto ai dati precedentemente forniti, occorrerà attenersi alle indicazioni presenti sul sito. Anche quest'anno la scadenza per effettuare la dichiarazione dei redditi resta fissata al 30 settembre.

Chi deve fare la dichiarazione dei redditi 2024 da oggi

A partire da oggi, lavoratori dipendenti, pensionati o persone con redditi assimilati, possono effettuare la dichiarazione dei redditi 2024. Il contribuente può accedere direttamente alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia, dove è disponibile una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata, in alternativa a quella ordinaria. In caso di necessità, ciascun utente può richiedere inoltre che una persona di fiducia venga abilitata per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2024 anche per le partite Iva è disponibile una dichiarazione dei redditi precompilata. La nuova sperimentazione quindi non riguarderà solo lavoratori dipendenti e pensionati ma anche gli autonomi. Fino al 18 marzo era possibile inviare le Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate, mentre quelle successive possono essere integrate nel momento in cui si approva la dichiarazione precompilata. Anche per le partite Iva la scadenza ultima per la presentazione resta quella ordinaria, il 15 ottobre.

Come si presenta il modello 730 precompilato: le istruzioni

Per presentare il modello 730 semplificato tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate occorre accedere alla propria area riservata con credenziali Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi. Una volta effettuato l'accesso sarà possibile visualizzare il nuovo modulo e eseguire la procedura guidata per la compilazione.

In alternativa, è possibile presentare il modello 730 tramite procedura ordinaria, sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato. In questo caso il contribuente dovrà consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef (anche in caso di rifiuto) e i propri dati anagrafici.

Come compilare il nuovo 730 semplificato per dipendenti e pensionati

Per compilare il nuovo 730 semplificato riservato a lavoratori dipendenti e pensionati, il contribuente non sarà più tenuto a conoscere righi, quadri, codici o caselle ma gli basterà seguire la procedura guidata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo modulo infatti è costruito come una sorta di questionario online: le informazioni già a disposizione dell’Agenzia sono proposte con un linguaggio chiaro e semplice all'utente che può confermarle oppure modificarle tramite un'altra procedura guidata senza bisogno di ricorrere a commercialisti o uffici preposti. In quest'ultimo caso il contribuente potrebbe essere soggetto a ulteriori verifiche e controlli allo scopo di valutare la correttezza dei dati inseriti.

Durante la compilazione del questionario l'utente dovrà rispondere a una serie di quesiti che possono riguardare, ad esempio, le spese sanitarie o tutte quelle spese che hanno diritto a detrazioni fiscali. Una volta fornite le risposte, le informazioni risulteranno automaticamente nella dichiarazione dei redditi vera e propria.

Quali dati inserire e quali spese considerare

Per la predisposizione del modello 730 precompilato le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono le seguenti:

i dati contenuti nella Certificazione Unica (come dati dei familiari a carico, redditi di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef ecc.)

gli oneri deducibili o detraibili come spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per gli asili nido o per l’istruzione scolastica, spese universitarie, spese funebri, erogazioni a favore di Onlus e spese per interventi di ristrutturazione.

i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente

altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come catasto e atti del registro, o i pagamenti effettuati con il modello F24.

Per quanto riguarda le altre spese non inserite nel modello 730 precompilato poiché non in possesso dell'Agenzia delle Entrate, come ad esempio le spese di abbonamento al trasporto pubblico o quelle per canoni di locazione sostenute da studenti fuori sede, il contribuente è tenuto a integrarle ai fini della dichiarazione dei redditi.

Entro quando presentare il modello 730: le scadenze

Per effettuare la dichiarazione dei redditi 2024, il termine ultimo per la presentazione del nuovo modello 730 precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati resta il 30 settembre 2024. Per quanto riguarda le partita Iva, invece, per le quali sarà disponibile una nuova dichiarazione precompilata, la scadenza ultima resta fissata al 15 ottobre 2024.