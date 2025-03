Odore di bruciato in cabina: atterraggio d’emergenza per il volo Air France a Venezia. A bordo 193 persone

video suggerito

Momenti di apprensione all’aeroporto Marco Polo di Tessera, a Venezia, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 25 marzo un Airbus dell'Air France, con 193 persone a bordo, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. L’allerta è scattata intorno alle 12, quando l’equipaggio ha segnalato la presenza di un forte odore di bruciato all'interno della cabina, rendendo necessaria la procedura di emergenza.

Non appena ricevuta la comunicazione, il personale aeroportuale ha attivato tutti i dispositivi di sicurezza, mentre sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi i vigili del fuoco, pronti a gestire qualsiasi criticità. I pompieri, con una squadra di operatori specializzati, hanno raggiunto la pista con autobotte, autoscala, carro schiuma e mezzi aerei, mentre i sommozzatori erano in standby per eventuali necessità.

L'aereo ha effettuato l'atterraggio senza alcuna difficoltà, mantenendo una traiettoria regolare e senza segnalare anomalie nelle fasi finali della manovra. Come confermato dalle fonti aeroportuali, non ci sono stati problemi tecnici o guasti evidenti che potessero compromettere la sicurezza del velivolo.

Alle 12:30, circa mezz'ora dopo l’allerta iniziale, il pericolo è rientrato e sono partiti immediatamente i controlli tecnici per individuare la causa del problema. Al momento, non sono stati segnalati danni all’aeromobile né conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio, ma gli accertamenti proseguiranno per determinare l'origine dell'odore di bruciato che ha reso necessaria la procedura di emergenza.