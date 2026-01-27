Attualità
video suggerito
video suggerito

Nuovo processo per Omar Favaro 25 anni dopo il delitto di Novi Ligure: accusato di maltrattamenti all’ex moglie

L’uomo che nel febbraio 2001, quando era un ragazzino, uccise la madre e il fratellino della fidanzata di allora Erika De Nardo, dovrà rispondere dei maltrattamenti all’ex moglie. Il processo, con rito ordinario, inizierà il 19 marzo.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Omar Favaro
Omar Favaro

Mauro Omar Favaro di nuovo a processo: l’uomo, oggi 42enne ma noto alle cronache da quando da ragazzino si rese responsabile insieme a Erika De Nardo del delitto di Novi Ligure, dovrà rispondere di maltrattamenti alla ex moglie. Questa mattina il giudice del tribunale di Ivrea ha disposto il rinvio a giudizio per Favaro dopo le indagini partite dalla denuncia della presunta vittima che si è costituita parte civile. Il processo, con rito ordinario, inizierà il prossimo 19 marzo.

Sono una ventina gli episodi denunciati dalla ex moglie di Favaro che sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2021. Si parla di botte, minacce, soprusi fisici e psicologici. La donna avrebbe vissuto, a causa dell’ex compagno, in un clima di “costante paura”. “Ti sfregio la faccia con l’acido, ti mando su una sedia a rotelle, ti faccio la festa, non esci viva da qui”, alcune delle minacce che in quegli anni Favaro avrebbe rivolto alla donna. L’uomo che ora va a processo, da parte sua, ha sempre respinto ogni accusa.

Il suo avvocato Lorenzo Repetti aveva parlato a Fanpage di accuse che si inserivano "in un processo di separazione" in cui "si parla anche dell'affidamento della figlia". Sottoposto a interrogatorio, Favaro aveva anche smentito di aver mai pronunciato determinate frasi contro l’ex moglie che lo accusa: la sua difesa ha parlato di accuse strumentali arrivate dopo la causa di separazione.

Leggi anche
Chi era Nada Cella e come si è arrivati a un processo 30 anni dopo la morte: tutto nasce da una tesi

La vicenda, in ogni caso, non ha nulla a che vedere con i fatti di Novi Ligure di venticinque anni fa: per quel delitto – quando il 21 febbraio del 2001 la sedicenne Erika de Nardo e l'allora fidanzato Omar Favaro di diciassette anni uccisero la madre e il fratellino di lei – Favaro è stato condannato in via definitiva nel 2003 a 14 anni di reclusione. Dal carcere è poi uscito nel 2010, dopo circa 9 anni di detenzione, per i benefici dell'indulto e di sconti per buona condotta.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Crans
Montana
I pannelli del soffitto sorretti con stecche. E c'è un audio di Moretti: "Dimmi se cade o no"
Avvocato vittime di Crans-Montana: "Dubbi sulla Procura e la scarcerazione di Moretti aiuterà la sua difesa"
Strage Crans Montana, Procura di Roma pronta a inviare investigatori in Svizzera. L'ambasciatore a Palazzo Chigi
Risarcimento miliardario per le famiglie delle vittime: "Tempi lunghi, anche 10-15 anni"
Nel 2024 già un incendio al Constellation, a fuoco il soffitto: fiamme anche in un altro locale dei Moretti
Jacques Moretti torna a casa: chi ha pagato la cauzione di 400mila franchi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views