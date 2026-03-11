Femminicidio a Messina, donna uccisa a coltellate in casa dall’ex: l’uomo era stato rifiutato

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l’ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla polizia durante l’interrogatorio. Era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il corpo senza vita di una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stato trovato nella serata di ieri, martedì 10 marzo, nella sua casa a Messina. La donna è stata uccisa da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo mentre si trovava nell’appartamento in cui abitava in via Lombardia nella zona sud della città.

Stando a quanto emerso sarebbe stato individuato il sospetto femminicida: si tratterebbe dell'ex compagno, Santino Bonfiglio, un 67enne che è stato portato negli uffici della questura dove è stato interrogato fino a notte fonda dagli investigatori della Squadra Mobile. L'uomo avrebbe ammesso di aver ucciso Daniela Zinnanti, quindi è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi.

Bonfiglio era già agli arresti domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini il 67enne sarebbe andato a trovare la ex per parlare, probabilmente per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che – vedendo il cadavere – ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.

Secondo quanto fatto trapelare dalla polizia, la cinquantenne sarebbe stata accoltellata in diverse parti del corpo. Gli investigatori della Squadra Mobile e della scientifica hanno effettuato controlli sia nell’appartamento che nella zona attorno alla casa alla ricerca dell’arma, che al momento però non sarebbe stata ancora trovata. Sono state acquisite anche le telecamere di sorveglianza del condominio e della zona per visionare i filmati. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale per una prima ricognizione sul corpo.