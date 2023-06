Nuova bomba d’acqua oggi a Reggio Emilia, esondato torrente a Gatta: strade chiuse, piazzali allagati Nubifragio oggi a Reggio Emilia dopo l’emergenza alluvione. Nella zona di Gatta di Castelnovo Monti il torrente Spirola è uscito dal suo corso e ha allagato la strada e il piano terra di alcune abitazioni: le immagini dei danni della bomba d’acqua.

Un nuovo, violento nubifragio si è abbattuto oggi sull'Emilia Romagna, dopo l'emergenza alluvione dei giorni scorsi. Una bimba d'acqua ha colpito in particolare la provincia di Reggio Emilia, provocando una serie di disagi.

La situazione più difficile si registra al momento la zona di Gatta di Castelnovo Monti e Cigarello di Carpineti. A Gatta in particolare il torrente Spirola è uscito dal suo corso e ha allagato la strada e il piano terra di alcune abitazioni.

Sono state chiuse alcune strade comunali dirette verso località secondarie. Come ha reso noto il Comune sui propri canali social "il torrente che passa nel centro del paese è molto gonfio ma le sponde tengono. Nella parte bassa del paese allagati alcuni piazzali e orti, solo lambite per ora le abitazioni".

Sul posto i Vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Si cerca di verificare la presenza di case rimaste isolate. Danni ci sono anche anche a Cigarello di Carpineti, dove è uscito dal suo corso il Tresinaro. Allagati campi e strade vicino alle abitazioni.

Ma il maltempo sta colpendo nelle ultime ore tutti l'Appennino, soprattutto nella zona di Modena, per cui è stata chiusa a causa dei danni da maltempo la strada provinciale 34 a Castelluccio di Montese a causa delo smottamento del terreno a monte della strada, con l'allagamento della sede viaria.

E la situazione non migliorerà neppure domani: in vista delle piogge in arrivo la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso do allerta meteo gialla per la pianura bolognese, del Ravennate e del Forlivese. I rovesci potrebbero avere come possibili effetti frane e allagamenti.