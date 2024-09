Nuoro, vicino di casa del killer ucciso per caso: uscito perché si era staccata la luce, “Assurdo”

video suggerito

"Ci sembrava di essere stati catapultati sul set di un film di Quentin Tarantino ma, invece no, è tutto vero e tu non ci sei più" è il ricordo commosso e pieno di dolore degli amici di Paolo Sanna, una delle vittime della strage di Nuoro. Un dramma di fronte al quale la famiglia dell'uomo ha reagito decidendo di donare gli organi per salvare altre vite.

A cura di Antonio Palma

Ucciso sul pianerottolo di casa da una pallottola sparata dal vicino che lo aveva incrociato per puro caso dopo aver fatto strage in casa sua a Nuoro. Così è morto Paolo Sanna, il 69enne vittima della furia omicida di Roberto G., l'uomo che ha sterminato la sua famiglia, ieri mattina, prima di suicidarsi. Un tragedia nella tragedia che ha lasciato una compagna senza l'amore di una vita e due figlie senza l'affetto di un padre.

Sanna, pensionato ed ex dipendete Asl, era uscito di casa semplicemente perché nell'abitazione si era staccata la corrente e stava riattivando il contatore. Proprio in quel momento però si è trovato sulla strada quel vicino che aveva appena ucciso la moglie, la figlia maggiore di 24 anni e il figlio di 10 anni e non ha esitato a premere il grilletto anche contro di lui. Il 69enne, che non sapeva nulla della strage, è stato colpito alla testa ed è caduto a terra dove è rimasto esanime in una pozza di sangue. Sanna è stato trasportato in ospedale al San Francesco di Nuoro dove il giorno dopo però i medici hanno dovuto dichiarare la sua morte cerebrale.

Un dramma di fronte al quale la famiglia del pensionato ex dipendente della Asl ha reagito decidendo di donare gli organi per salvare altre vite. Il prelievo è stato eseguito dalla stessa equipe della Rianimazione dell'ospedale dove Sanna era stato ricoverato già in condizioni disperate. In una nota la Asl n. 3 di Nuoro ringrazia "dal profondo del cuore i familiari di Paolo Sanna, già stimato dipendente dell'azienda, per il gesto di grande generosità dimostrato in quest'assurda tragedia".

"Conoscevo Paolo e non è stato facile, da un punto di vista emotivo, mantenere la lucidità e la ‘freddezza' necessarie ad accompagnarlo in questo suo ultimo slancio di grande generosità", ha dichiarato invece il primario ricordando l'ex impiegato del centro di igiene e sicurezza pubblica della Asl, aggiungendo: "Per questo voglio ringraziare gli operatori sanitari dell'Ospedale che hanno lavorato senza sosta, in queste ore drammatiche".

"Ci sembrava di essere stati catapultati sul set di un film di Quentin Tarantino ma, invece no, è tutto vero e tu non ci sei più. La tua sedia rimarrà vuota, i nostri cuori ammaccati e gonfi di un inguaribile, prepotente dolore perché non comprendiamo il perché di questa brutale violenza gratuita che si è abbattuta anche su di te, sulla tua persona buona, gentile, elegante e raffinata come la tua voce, i tuoi disegni, il tuo modo di essere, la tua ironia, il tuo sorriso" è questo invece il ricordo commosso e pieno di dolore del Complesso vocale di Nuoro, il coro di cui Sanna faceva parte.

"Il destino, quello più assurdo, terribile e sconosciuto che ti è stato riservato, ti ha bruscamente strappato alla vita, alle tue splendide, amate donne, al tuo gatto, ai tuoi acquerelli, alle tue tante passioni, al tuo coro" scrivono ancora gli amici coristi sui social, riservando infine un pensiero alla "tua compagna di vita Valentina, alla tua amata sorella Anna, alle splendide Silvia e Rossella, le figlie che hanno ereditato da te e Valentina la grazia, l'eleganza e la bontà di cui siete ricchi. Non ti dimenticheremo mai, Paolo".