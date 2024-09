Uccisa dal padre a Nuoro, la figlia 25enne gli aveva dedicato la tesi: “L’amore più grande della mia vita”

video suggerito

"A mio padre, l'amore più grande della mia vita". Nella dedica della sua tesi Martina aveva definito così l'uomo che quella vita gliel'ha tolta. La ragazza di 25 anni è stato uccisa a Nuoro insieme alla madre, Giusi M., 43 anni, e a uno dei suoi due fratelli dal 52enne Roberto G., suo papà, che si è poi suicidato. L'uomo ha ferito gravemente anche l'altro figlio minorenne, un vicino di casa e la madre di 83 anni.

A cura di Eleonora Panseri

La dedica della tesi della 26enne uccisa a Nuoro e la casa dove il padre le ha sparato.

"A mio padre, l'amore più grande della mia vita". Così Martina aveva definito l'uomo che quella vita gliel'ha tolta. La ragazza di 25 anni questa mattina a Nuoro è stata uccisa insieme alla madre e a uno dei suoi due fratelli dal 52enne Roberto G., suo padre, che si è poi suicidato.

La 25enne si era laureata due anni fa all'Università di Sassari. Alla prima pagina della sua tesi aveva fatto una foto, poi l'aveva pubblicata sui social, messa come copertina del suo profilo. Insieme a quella per il padre, nello stesso foglio era stata stampata anche una dedica per la mamma: "A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io".

In questa tragedia, oltre alle 4 vittime, si contano anche 3 feriti: il figlio di 14 anni della coppia, la madre del 52enne e un vicino di casa. La seconda e il terzo sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, l'uomo avrebbe colpito prima la moglie, Giuseppina M., 43 anni, poi la figlia, i due minori e il vicino, incontrato casualmente sul pianerottolo.

Poco dopo l'assassino avrebbe raggiunto l'abitazione della madre, una donna di 83 anni. Dopo averla aggredita, le avrebbe sparato e qui si sarebbe tolto la vita.

L'uomo era un operaio forestale e un sindacalista della Fai Cisl, componente del direttivo territoriale e regionale dell'organizzazione. Incensurato, il 52enne era un grande appassionato di armi da fuoco. La pistola calibro 7.65 con cui ha ucciso moglie e due figli era detenuta regolarmente.

Al momento non risultano nei suoi confronti segnalazioni o denunce di violenze in ambito familiare, come hanno riferito gli inquirenti. A quanto si apprende, sembra che i due coniugi fossero separati. Chi indaga sulla strage familiare sta cercando di capirne il movente. L'accaduto ha sconvolto la comunità e le persone che conoscevano la famiglia .