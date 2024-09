video suggerito

La separazione e la passione per le armi: chi era l’operaio che ha ucciso moglie e due figli a Nuoro Roberto G., autore della strage familiare di Nuoro, era un operaio forestale e un sindacalista della Fai Cisl. Soprattutto, però, era un grande appassionato di armi da fuoco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'abitazione di via Ichnusa – Foto Fanpage

L'autore della strage familiare commessa questa mattina a Nuoro, in Sardegna, si chiamava Roberto G., era un operaio di Forestas e un sindacalista della Fai Cisl componente del direttivo territoriale e regionale dell'organizzazione. Soprattutto, però, era un grande appassionato di armi da fuoco, che a quanto pare deteneva regolarmente in casa.

Chi erano Roberto G e le tre vittime della strage familiare

L'uomo era stato sposato con Giusi M., casalinga di 43 anni dalla quale si era separato, e padre di tre figli di 13, 14 e 26 anni. La più grande, Martina, si era laureata nel 2022. La famiglia risiedeva in un appartamento in via Ichnusa.

Cosa è successo a via Ichnusa: la ricostruzione degli omicidi a Nuoro

La strage familiare è stata commessa questa mattina all'alba e il bilancio è di quattro morti e tre feriti. Il killer ha ucciso la moglie Giuseppina M. e la figlia Martina ferendo poi altri due figli piccoli, uno dei quali è deceduto poche ore dopo in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. L'uomo ha poi rivolto l'arma verso il proprietario della casa nella quale la famiglia viveva in affitto, Paolo S., ora ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco. Per finire ha raggiunto l'abitazione della madre sparandole contro e ferendola gravemente alla testa, e alla fine si è tolto la vita.

La strage ha avuto inizio nell'appartamento dove l'uomo aveva vissuto in passato con la famiglia, in via Gonario Pinna, a quanto pare al termine di una lite. Dopo avere ucciso moglie e figlia a colpi di pistola, ed avere ferito i due figli e il padrone di casa, è andato a casa dell'anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa e suicidandosi subito dopo.

Il vicino: "Roberto G. era una persona tranquillissima"

Dopo la strage un vicino di casa ha definito Roberto G. "una persona tranquillissima, molto disponibile. Giorni fa mi avevano rubato la macchina e lui mi voleva prestare la sua, sapendo che mi serviva". L'uomo – ha aggiunto – "era un operaio forestale, guidava i mezzi, questa mattina non ho sentito niente, stava tuonando. Lui abitava al pian terreno del palazzo di via Ichnusa, era in affitto nella casa della sorella del vicino che è stato ferito. I vicini di casa hanno sentito gli spari e hanno chiamato la Polizia".