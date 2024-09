Strage familiare a Nuoro, uccide moglie e figlia e poi si toglie la vita: ferite anche quattro persone

video suggerito

Strage familiare questa mattina a Nuoro, in Sardegna, dove un uomo di 45 anni avrebbe aperto il fuoco in due diverse abitazioni e poi si sarebbe tolto la vita. Il bilancio, secondo le primissime informazioni, al momento è di tre morti e quattro feriti. Il 45enne avrebbe ucciso la moglie e la figlia, ferito altri due figli piccoli, un vicino di casa e la madre.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Strage familiare questa mattina a Nuoro, in Sardegna, dove un uomo di 45 anni avrebbe aperto il fuoco in due diverse abitazioni e poi si sarebbe tolto la vita. Il bilancio, secondo le primissime informazioni, al momento è di tre morti e quattro feriti.

Il 45enne avrebbe ucciso la moglie e la figlia e ferito altri due figli piccoli, più un vicino di casa. L'uomo sarebbe poi andato nell'abitazione della madre sparandole contro e ferendola gravemente alla testa, poi si sarebbe tolto la vita.

Sul posto sono rapidamente arrivate le ambulanze del 118, insieme a Polizia e Carabinieri che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La moglie, la prima delle due vittime, si chiamava Giusi Massetti. La figlia uccisa sarebbe maggiorenne, mentre gli altri due ragazzi dovrebbero avere 9 e 14 anni. Il terzo ferito, il vicino di casa, pare sia stato soccorso sulle scale dall'edificio di via Ichnusa.

Il terzo corpo, quello del marito della donna uccisa, è stato trovato in via Gonario Pinna, dove è stata soccorsa anche la quarta persona ferita, la madre dell'uomo di 83 anni che avrebbe riportato un trauma cranico.

La strage, come già detto, si sarebbe svolta in due diversi luoghi. In un appartamento in via Gonario Pinna, dove l'omicida, padrone di casa, dopo un dissidio familiare, avrebbe ucciso a colpi di pistola le due donne, ferito i figli e il vicino. L'uomo poi si sarebbe poi recato a casa dell'anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa e suicidandosi dopo.

I feriti sono stati tutti trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, uno dei quali sarebbe in codice rosso. Gli uomini del Comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Nuoro stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Le due vie dove è accaduta la strage sono state blindate dalle forze dell'ordine. Sul posto si sono recati anche il magistrato di turno e il medico legale per gli accertamenti del caso.

In aggiornamento.