video suggerito

Nuoro, funerale privato per l’operaio che ha ucciso moglie, figli e vicino di casa: seppellito all’alba È stato seppellito all’alba di ieri in un cimitero blindato dalle forze dell’ordine il funerale di Roberto G., autore della strage di Nuoro: ecco cosa sappiamo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Strage Nuoro – Foto Fanpage

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La strage di Nuoro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Niente funerale pubblico e in un luogo non noto per Roberto G., l'operaio e sindacalista di Nuoro che la scorsa settimana ha ucciso la moglie, la figlia maggiore di 24 anni e il figlio di 10 e un vicino di casa, prima di togliersi la vita. Unici sopravvissuti alla strage sono stati il figlio di 14 anni e la madre, colpita con la stessa arma con cui si è poi suicidato.

Come riporta La Nuova Sardegna, l'uomo è stato seppellito ieri, martedì 1 ottobre, all'alba al cimitero comunale di Sa ’e Manca, blindato dalle forze dell'ordine e in forma ancora del tutto privata. Don Francesco Mariani ha raccontato al quotidiano: "Non avevo alcuna informazione circa gli orari e gli spostamenti della salma di Roberto dopo le autopsie effettuate al Brotzu di Cagliari ma se avessi saputo qualcosa avrei fatto di tutto per celebrare io stesso il suo funerale". Ha poi aggiunto: "Se tra un mese, per il trigesimo delle vittime, non dovessi percepire segnali sulla celebrazione che dovrebbe tenersi anche per ricordare Roberto, sarò io stesso a dire messa. Ribadisco non è esaltazione della persona, ma un modo per pregare anche per l’anima di un fratello che ha sbagliato".

Sempre ieri si sono celebrate le esequie della moglie e dei due figli dell'operaio ed è stato indetto il lutto cittadino . "Il paradiso ha le porte aperte per gli innocenti e per coloro che si pentono", ha detto il parroco don Stefano Paba durante l’omelia funebre. "Per il nostro fratello Roberto, Dio l’accolga dove non c’è più ansia, nella pace e nell’amore", è stato detto durante la preghiera dei fedeli per l’autore della strage.