video suggerito

Strage a Nuoro, morte cerebrale per il figlio di 10 anni e il vicino dell’operaio che ha aperto il fuoco Morte cerebrale per il vicino di casa e per il figlio di 10 anni dell’uomo che oggi a Nuoro ha ucciso la moglie, la figlia maggiore e poi si è suicidato con la stessa arma. Lo ha comunicato l’ospedale San Francesco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'abitazione di via Ichnusa – Foto Fanpage

È salito a 5 il bilancio della vittime della strage di Nuoro, dove oggi un uomo di 52 anni, Roberto G., ha aperto il fuoco in due diverse abitazioni e poi si è tolto la vita. Per il vicino di casa dell'operaio e per il figlio di 10 anni è infatti in corso l'accertamento per morte cerebrale all'ospedale San Francesco di Nuoro, come ha comunicato lo stesso nosocomio.

Il 52enne ha prima sparato alla moglie e alla figlia uccidendole, poi ha rivolto l'arma contro i due figli piccoli, di 14 e 10 anni. Ha colpito anche il vicino di casa, 69 anni, che ha incrociato mentre usciva di casa nel pianerottolo. Il pensionato è stato centrato alla testa.

In aggiornamento.