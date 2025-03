video suggerito

Nuoro, lite durante la festa di carnevale: 22enne ucciso a coltellate La tragedia a Bari sardo: Marco Mameli, 22 anni, è stato ucciso con una coltellata al petto. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, al termine dei festeggiamenti con la tradizionale sfilata di carnevale.

A cura di Davide Falcioni

Una notte di festa per il Carnevale si è trasformata in tragedia a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 22 anni, Marco Mameli, originario di Ilbono, è stato ucciso con una coltellata al petto. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, al termine dei festeggiamenti con la tradizionale sfilata.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la violenta lite sarebbe scoppiata intorno alle 23 in via Santa Cecilia e avrebbe coinvolto più persone. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il diverbio, ma la discussione è presto degenerata in una rissa culminata con l'accoltellamento fatale del giovane, dipendente della Saipem di Arbatax.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Lanusei e la polizia hanno avviato le indagini per risalire all'autore dell'omicidio e identificare gli altri partecipanti alla rissa.

Nella notte, a Bari Sardo, sono giunti anche il magistrato di turno, Giovanni Morra della Procura di Lanusei, e il medico legale per gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile dell'omicidio.