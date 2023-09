Nubifragio a Forlì, in 20 minuti allagate alcune zone della città già colpite dall’alluvione di maggio Nel volgere di pochi minuti sul terreno si sono riversati più di 45 millimetri di acqua, una quantità tale da mettere in forte crisi le fognature. Ben presto si sono allagate diverse zone della città.

A cura di Davide Falcioni

Poco prima dell'alba di oggi un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto sulla città di Forlì, nelle stesse zone già colpite dall'alluvione di maggio. Intorno alle 5.30, accompagnata da forti raffiche di vento, la pioggia ha iniziato a cadere con forte intensità. Nel giro di pochi minuti sul terreno si sono riversati più di 45 millimetri di acqua, una quantità tale da mettere in forte crisi le fognature, non in grado di ricevere e smaltire tanta pioggia.

Di conseguenza si sono formati diversi allagamenti e sono stati necessari decine di interventi dei vigili del fuoco per scantinati, garage e piani terra invasi dall'acqua, così come per alcuni sottopassi viari. Il nubifragio è durato non oltre venti minuti, sufficienti tuttavia per provocare seri disagi e ricreare il clima di tensione e paura già vissuto da buona parte dei forlivesi. Al momento non si segnalano danni particolari. Lunedì in città è atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che insieme al ministro Valditara inaugurerà l'anno scolastico come segno di vicinanza agli studenti e alle loro famiglie colpiti dall'alluvione.

Allerta meteo gialla domani in Emilia Romagna

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 15 settembre, a quella di domani, sabato 16, sarà attiva in tutta l'Emilia Romagna l’allerta meteo gialla per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per domani infatti sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

Per questo si raccomanda di attuare le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.