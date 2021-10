Novara, studentessa di 15 anni muore in un incidente stradale mentre va a scuola Drammatico incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Cavaglietto, in provincia di Novara. Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura a bordo della quale c’erano una ragazza di 15 anni e la madre, cinquantenne. La studentessa è morta, la mamma è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Cavaglietto, in provincia di Novara. Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura a bordo della quale c’erano una ragazza di 15 anni e la madre, cinquantenne. La giovane è morta mentre la donna, in codice rosso, è stata condotta in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Novara. Solo lievi ferite per l’uomo che era alla guida dell’altra macchina.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale nel tratto che collega Bogogno a Cavaglietto. La ragazza, accompagnata dalla madre, stava andando a scuola, probabilmente a Ghemme, quando si è verificato lo schianto. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e polizia stradale per ricostruire quanto accaduto.

Nel 2021 aumentano gli incidenti con più vittime

Dopo la flessione del 2020, dovuta principalmente al lodkdown, nel 2021 sono tornati ad aumentare gli incidenti stradali. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Asaps, l'associazione sostenitori della Polizia stradale, nei primi sei mesi di quest'anno sono stati 48 gli incidenti stradali plurimortali, con 105 vittime (43 incidenti con 2 morti, due con 3 morti, due con 4 morti, uno con oltre 4 vittime) e 97 feriti. Rispetto al 2020, gli incidenti plurimortali sono aumentati del 29,7%, le vittime del 18%, i feriti del 120%; 28 incidenti hanno coinvolto auto, 4 autocarri, 16 moto. In due episodi sono rimasti coinvolti anche pedoni. Quasi la metà degli schianti gravissimi (23) è avvenuta al sud, seguito da nord (16) e centro (9): in testa alla classifica nazionale la Sicilia (9), poi Emilia-Romagna e Puglia con 8. La distinzione per tipologie di strada illustra che 16 di questi incidenti sono avvenuti in autostrade o superstrade (33,3%), 26 su statali e provinciali (le più pericolose), 54,2%, e 6 nelle aree urbane (12,5%). Il maggior numero di schianti gravissimi è avvenuto nella fascia oraria 12-18, con 19 eventi (39,6%), 14 i plurimortali avvenuti dalle 18 alle 24 (29,2%), 11 dalle 6 alle 12 (22,9%) e 4 (8,3%) tra mezzanotte e le 6 del mattino.