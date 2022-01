Novara, non riesce a respirare a causa di un pezzo di pane: muore bimba di 15 mesi Una bimba di appena 15 mesi di Romentino è morta soffocata a causa di un pezzo di pane che le aveva ostruito la trachea. Inutili i tentativi di rianimarla di medici e vicini di casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di soli 15 mesi è morta soffocata da un boccone di cibo che le aveva ostruito la trachea. A confermare le prime informazioni sarà l'autopsia, ma sembrerebbe essere questa la causa del decesso della piccola morta a Romentino, in provincia di Novara. La tragedia si è verificata a Cascina Guzzafame, località fuori dall'abitato, nella zona verso il Ticino. Qui la bimba viveva con i genitori e un fratello di 6 anni. Nella cascina vivevano altri nuclei familiari.

Poco prima di mezzogiorno i genitori della piccola hanno dato l'allarme chiedendo aiuto in strada. I vicini hanno allertato immediatamente il 118. I medici hanno fornito informazioni per il primo soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari. Gli adulti presenti hanno quindi cercato di rianimare la bambina seguendo le istruzioni del personale medico, ma non vi è stato nulla da fare. All'arrivo dell'ambulanza, un dottore ha tentato ulteriori varie manovre per salvare la piccola ma non è riuscito a salvarle la vita e ha dovuto dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Galliate, il magistrato di turno e il medico legale. Sconvolti i residenti e i vicini di casa che avevano visto la piccola nascere.

La bimba è stata trasferita all'obitorio di Novara per gli ulteriori accertamenti sulle cause del decesso. I residenti si sono stretti attorno alla famiglia della piccola, sconvolta dal dolore e incredula per quanto accaduto. Sono cinque le famiglie che risiedono a Cascina Guzzafame, lì dove la bimba viveva insieme ai genitori e al fratellino. A lanciare per primo l'allarme in strada, il padre della vittima, che l'ha portata in braccio in strada. Non riuscendo ad estrarre il boccone che avrebbe causato il decesso, i residenti hanno tentato di effettuare un massaggio cardiaco che però non ha sortito effetto