Notte di maltempo in Toscana: scuole chiuse in Versilia, mareggiata a Pisa, esondazioni a Prato e Pistoia Vento fortissimo e pioggia battente su tutta la regione. Allagamenti e rami caduti hanno invaso le strade di molte città toscane, dove tremila persone sono rimaste senza luce. Mareggiata a Marina di Pisa, corsi d'acqua esondati e strade chiuse a Prato. Tetti divelti dal vento in Lucchesia.

A cura di Biagio Chiariello

Mareggiata a Marina di Pisa

L'ondata di maltempo che da ieri sta funestando la Toscana è proseguita anche nella notte, come ha confermato il governatore Eugenio Giani: “È stata una notte di interventi, durante la quale il sistema di Protezione Civile della Toscana non ha mai smesso di operare per garantire la sicurezza”, ha scritto il presidente della Toscana, questa mattina su Facebook.

Segnalati allagamenti, mareggiate, raffiche di venti (arrivate sino a 200 chilometri orari sull’Appennino) e alberi caduti, col maltempo che ha interessato sopratutto la costa, la Lucchesia, le province di Pistoia e Prato e il Mugello.

"I tecnici Enel stanno intervenendo per risolvere le circa 3000 utenze senza corrente tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno, oltre agli interventi in corso per cadute di alberi e allagamenti localizzati", ha aggiunto Giani.

Tetti divelti da vento in Lucchesia, 22 persone evacuate, scuola chiusa

In provincia di Lucca, i pompieri sono stati impegnati in un'intensa serie di interventi in tutto il territorio, sopratutto legati alle piante abbattute, tanto che si è reso necessario il supporto di team provenienti da Siena.

Tra le operazioni più significative, si segnalano due interventi principali, durante i quali le coperture di due condomini sono state danneggiate: uno nel comune di Montecarlo e l'altro a Borgo a Mozzano. In totale sono state evacuate 22 persone.

In Alta Versilia, a Stazzema, quattro frazioni sono rimaste isolate durante la notte a causa di alberi caduti sulle strade di collegamento.

"Il vento ha danneggiato il tetto della scuola primaria di Badia Pozzeveri, per questo motivo – a scopo precauzionale e per consentire tutte le verifiche del caso – abbiamo deciso di chiudere esclusivamente la scuola primaria per la giornata di venerdì 22 novembre". A scriverlo stamani sui social è Sara D'Ambrosio, sindaca del comune di Altopascio, nella provincia di Lucca.

Tracimati torrenti e fiumi nel Pistoiese

Sono esondati diversi torrenti e fiumi nella zona del Pistoiese, da Ramini a Quarrata e ad Agliana, con numerosi corsi d'acqua che hanno superato gli argini. Cento i millimetri di pioggia caduti in montagna, centodieci a Pistoia.

Il sottopasso di Ponte Europa è stato chiuso, così come alcune strade, tra cui via Vecchia Pratese all'altezza del Chiodo in direzione Chiazzano, e via Croce e Acqualunga.

Chiusa la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero per via di una frana che si è riversata sulla carreggiata a San Marcello Piteglio.

Prato, corsi d'acqua esondati e strade chiuse

A Prato nottata molto complicata, con numerose strade chiuse e corsi d'acqua sotto monitoraggio.

Sia i principali fiumi, il Bisenzio e l'Ombrone Pistoiese, hanno raggiunto livelli di guardia, tanto da richiedere l'apertura della cassa di espansione delle Vanne. Diversi i torrenti che sono esondati, tra cui la Bardena a Figline, il Calicino e il Ficarello.

Mareggiata a Marina di Pisa, mare invade le strade

Venti forti fino a 100 km/h e mareggiate hanno colpito il litorale pisano nulle ultime ore. L’acqua del mare è entrata sulla strada in alcuni punti del lungomare di Marina di Pisa.

Già ieri il forte maltempo aveva colpito sempre la zona del porto, dove un cedimento di massi si è registrato sulla diga nord, quella più esposta alle conseguenze del maltempo.

La situazione in provincia di Firenze

Nel zona Mugello, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi sulla strada.

Poco prima dell'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale del Pegaso, a Firenze, all'ippodromo delle Mulina, per domare un incendio che ha coinvolto una struttura, con il crollo parziale della copertura.

Sul posto sono intervenuti una squadra e un'autobotte, insieme al nucleo batteriologico per i campionamenti della copertura. Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte.