Nonna si perde e scompare coi nipoti di 5 e 3 anni, salvati dai carabinieri: “Tempismo ha fatto la differenza”

La collaborazione tra carabinieri e autisti degli autobus cittadini di Bolzano si è rivelata decisiva per rintracciare e portare in salvo un’anziana donna e i nipotini di 5 e 3 anni spariti improvvisamente nel nulla mentre erano in un parco della cittadina altoatesina. “Il tempismo ha fatto la differenza” hanno spiegato i carabinieri confermando che il ritrovamento dei minori e della nonna sani e salvi è stato possibile anche grazie all’immediata attivazione di tutti gli autisti della Sasa, la società di trasporto pubblico di Bolzano, che con i loro avvistamenti hanno portato i militari a circoscrivere la zona.

L’episodio risale alla serata del 16 ottobre scorso ma è stato reso noto solo oggi dai carabinieri. A lanciare l’allarme era stata la madre di piccoli che con il figlio minore si è presentata disperata e in stato di agitazione nella locale Caserma dei Carabinieri raccontando che la madre, un’anziana affetta da problemi di memoria e senza telefono cellulare, si era allontanata con i nipotini senza più fare ritorno.

“Quando si tratta di minori e fasce deboli, il tempo è tiranno: il tempismo può fare la differenza tra un lieto fine e una tragedia” ha spiegato il Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano. Proprio il tempismo delle ricerche infatti si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze gravi per i bimbi e la nonna visto che ormai era sera e faceva freddo.

La centrale operativa ha diramato subito la notizia a tutti gli autisti della SASA, con la quale è attivo un protocollo di intesa per emergenze simili, e poco dopo è arrivata subito una segnalazione di un conducente che indicava un’anziana con bimbi nei pressi di Piazza della Vittoria. Una pattuglia è stata subito inviata sul posto ma, anche per colpa del buio, non è riuscita a individuare i minori.

I carabinieri della Centrale Operativa, però, non hanno desistito e la loro tenacia si è rivelata determinante. Nonostante la scarsa illuminazione, hanno scandagliato tutte le telecamere pubbliche della zona riuscendo infine a scorgere la sagoma della donna con i due bambini in un parco. Grazie alla coordinazione con le pattuglie sul territorio poco dopo i tre sono stati rintracciati sani salvi. I bambini, infreddoliti e spaventati, sono stati riaffidati alla madre, mentre l’anziana è stata trasportata all’ospedale di Bolzano per accertamenti sanitari.