Non trova nessun dottore alla guardia medica e muore poco dopo in piazza a Falerna: "Inaudita gravità" Un uomo è morto in pizza a Falerna, in provincia di Catanzaro: si era recato dalla guardia medica per un malore ma non aveva trovato nessun medico.

A cura di Giorgia Venturini

Non si è sentito bene ed è corso subito alla guardia medica a Falerna, in provincia di Catanzaro. Una volta qui però non ha trovato nessun medico. Purtroppo l'uomo è morto poco dopo in piazza.

I fatti sono accaduti sabato scorso e a raccontare tutto è stato il sindaco Francesco Stella precisando l'"inaudita gravità". Avrebbe fatto una nota che poi ha girato all'Azienda sanitaria provinciale. Il primo cittadino ha scritto: "Anche un addetto della Polizia locale – scrive il sindaco – accertava l'assenza del medico. Tutto ciò è intollerabile".

L'Asp di Catanzaro, in una nota diffusa dopo aver capito quello che è successo, ha comunicato che "nella pianificazione mensile, il turno di guardia medica risultava coperto. Per questo l'Asp ha avviato un'indagine interna per verificare i motivi che hanno portato alla mancata copertura della postazione di guardia medica".

Sarebbe già stato convocato il medico che sarebbe dovuto essere in turno durante quelle ore e l'Azienda sanitaria provinciale ha fatto sapere che al termine "delle verifiche l'Azienda consegnerà l'esito delle stesse all'Autorità di Polizia giudiziaria".

L'Asp rende noto anche ci sarebbe stato già una "lunga telefonata tra il commissario straordinario Antonio Battistini e il sindaco di Falerna, nel corso della quale il commissario straordinario ha espresso il dolore e le condoglianze dell'Azienda alla comunità". Il commissario straordinario avrebbe tenuto a ribadire che: "Lavoriamo quotidianamente per mettere a disposizione dei cittadini le risorse sanitarie necessarie in un contesto difficile; se dagli approfondimenti dovesse emergere che alcuni dipendenti dell'Azienda non onorano gli accordi, ma soprattutto non sono rispettosi dell'impegno morale che la professione sanitaria impone, non esiteremo a prendere provvedimenti. Tolleranza zero per gli inadempienti". Ora si faranno tutti gli accertamenti del caso sull'accaduto.