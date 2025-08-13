Non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge in moto, si schianta contro alcuni pali a Forte dei Marmi e muore

Un motociclista è deceduto dopo un incidente a Forte dei Marmi. L’uomo non si sarebbe fermato all’alt dei carabinieri e si sarebbe schiantato contro alcuni pali durante l’inseguimento lungo circa 6 km di strada.

Un uomo di 48 anni è deceduto a Forte dei Marmi dopo un incidente in moto. L'uomo non si era fermato all'alt dei carabinieri. Il tutto è avvenuto alle 04.38 di oggi, mercoledì 13 agosto: alla vista della paletta dei carabinieri, l'uomo è fuggito, dando il via a un inseguimento per le strade di Marina di Massa. Dopo una rocambolesca corsa lungo circa 6 km di strada, il 48enne si è schiantato contro alcuni pali.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe fuggito in direzione nord sul lungomare e si è poi schiantato contro i pali. La pattuglia dei carabinieri coinvolta avrebbe allertato il 118 ed effettuato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'automedica di Massa e l'ambulanza della Croce Rossa che però non ha potuto fare niente per salvare la vita del motociclista.

Il 48enne è stato portato d'urgenza in pronto soccorso in arresto cardiaco, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una rotonda. La velocità lo avrebbe provocato l'impatto contro i pali. Su quanto accaduto indaga la Polizia stradale, che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso.

In aggiornamento