"Non ho monete per il parchimetro, può cambiare?", ladro distrae turista e le ruba 2mila euro È accaduto a Cannobio comune piemontese sul lago Maggiore. Con la scusa delle monete, il malvivente ha svuotato il portafogli della donna e si è poi dileguato. L'uomo però ha fatto poca strada perché è stato intercettato poco dopo dai carabinieri in zona e arrestato per furto aggravato.

A cura di Antonio Palma

"Non ho monete per il parchimetro, può cambiare?" con questa banale scusa un ladro è riuscito a distrarre una turista rubandole dalla borsetta la somma di duemila franchi svizzeri, vale a dire oltre duemila euro. È accaduto ieri a Cannobio comune piemontese della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sul lago Maggiore. Il malvivente, che si era poi dileguato, però ha fatto poca strada perché è stato intercettato poco dopo dai carabinieri in zona e arrestato per furto aggravato.

Come ricostruito dai militari dell'arma, tutto si è consumato in pochi minuti nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio in un parcheggio del comune rivierasco, nell’area antistante il lido di Cannobio. Il ladro si è avvicinato alla donna che era insieme al marito, entrambi residenti in Svizzera, e ha chiesto se potesse cambiare delle banconote in monete da usare per il parchimetro perché ne era sprovvisto.

La donna presa di mira pensava di fare una buona azione e ha preso la borsetta da cui ha estratto il portamonete e il portafogli, lasciando il secondo sul sedile. Mentre cercava le monete, però, il ladro ha approfittato della buona fede della donna facendo sparire tutto il contenuto del portafogli. In quei frangenti infatti l’uomo si è avvicinato con destrezza da dietro con la scusa di volerla aiutare a cercare le monete, riuscendo ad impossessarsi dei 2mila franchi conservati nel portafoglio.

La donna in un primo momento non si è accorta di nulla e l’uomo, una volta ricevute le monete che aveva chiesto, si è allontanato in fretta a piedi. Qualche attimo dopo, però, la signora ha ripreso il portafogli dall'auto per rimetterlo in borsa e si è accorta che era vuoto mettendosi a urlare. Fortunatamente in quel momento passava un conoscente in bicicletta che è intervenuto.

Mentre l'amico in poche pedalate riusciva a raggiungere il ladro, che nella fuga gettava a terra le banconote, la donna contemporaneamente ha avvisato le forze dell’ordine che sono giunte tempestivamente in zona. I militari della stazione dei carabinieri di Cannobio quindi hanno rintracciato il ladro ancora in zona scoprendo che era una 49enne risultato già denunciato per un reato dello stesso tipo.