Nicole scomparsa e ritrovata in Molise, la mamma: “La bimba era stata lasciata in casa da sola” Durante un nuovo interrogatorio, la mamma della piccola Nicole avrebbe ammesso che la bambina di 5 anni era stata lasciata in casa da sola per qualche minuto. La donna ha riferito di aver chiuso la porta a chiave e che per questo motivo la bimba potrebbe aver usato una sedia per uscire dalla finestra.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nicole era in casa da sola al momento della scomparsa. Questo sarebbe emerso dopo giorni di indagini sul caso della bambina sparita nella serata di sabato scorso e ritrovata dopo 12 ore di ricerche a Sant'Angelo Limosano, nei pressi di Campobasso. Agli agenti, la mamma 24enne aveva raccontato che la piccola si era allontanata approfittando di un suo attimo di distrazione. In un secondo momento, però, avrebbe rivelato alle forze dell'ordine che non era in casa quando la piccola è uscita dalla finestra dell'abitazione usando probabilmente una sedia. Quella sera, infatti, la donna si sarebbe allontanata per alcuni minuti, chiudendo però la porta dell'appartamento a chiave. Al momento su di lei pendono le accuse di omessa custodia e abbandono di minore.

Gli investigatori non escludono però neppure l'ipotesi di una terza persona coinvolta nei fatti: qualcuno potrebbe aver aiutato Nicole ad uscire dalla finestra per poi portarla via, facendola ritrovare solo al mattino dopo. Secondo alcune indiscrezioni, si indaga su un "parente" che potrebbe aver agito per "punire" la madre della bimba di 5 anni, ma non è noto quale potrebbe essere il movente. Sotto la lente di ingrandimento anche i messaggi scambiati durante le ricerche da alcuni parenti della bimba: alcuni di questi sms sarebbero stati cancellati dalle chat di WhatsApp. Sono stati poi gli investigatori a recuperarli per gli accertamenti.

La bimba è stata ascoltata due volte dalla polizia. Ha riferito di non ricordare molto di quei momenti e non ha saputo spiegare come sia arrivata sul luogo del ritrovamento. Le sue condizioni di salute sono buone: traportata presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, ha potuto riabbracciare la famiglia dopo essere stata sottoposta ad accertamenti di routine. La bimba era stata localizzata tra la vegetazione a 2 km da casa grazie a un rilevatore termico usato dall'elicottero della Polizia. Avvolta in una coperta termica è stata rifocillata e messa sul velivolo che l'ha poi riportata dalla famiglia che la stava aspettando