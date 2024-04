video suggerito

Scomparsa giovane mamma di 25 anni, a Rimini si cerca Melissa: "Diceva di essere in Croazia in vacanza" A Rimini si cerca Melissa Neri, giovane mamma di 25 anni, di cui la famiglia non ha notizie da martedì 23 aprile. L'appello della mamma: "Quando l'ho chiamata mi ha detto che era andata in Croazia per una vacanza. Non mi aveva avvisato di nulla. Aiutateci a trovarla".

A cura di Ida Artiaco

Melissa Neri.

Ore di apprensione a Rimini per la scomparsa di Melissa Neri, giovane mamma di 24 anni, residente a Santarcangelo. Di lei non si hanno più notizie dal 23 aprile. A lanciare l'allarme è stata la mamma della ragazza, che ha fatto partire un tam tam sui social network. L'ultimo contatto con la famiglia è avvenuto lo scorso martedì sera, quando ha fatto una videochiamata alla figlia di 4 anni.

Il 19 aprile scorso Melissa era stata con la bambina al parco divertimenti di Mirabilandia, poi l'aveva accompagnata dal padre. "Quando ci siamo sentite al telefono – ha detto la madre al Resto del Carlino – Melissa mi ha detto che doveva andare in un posto, senza aggiungere nulla di più". Il giorno dopo, sabato 20, "quando l’ho chiamata mi ha detto che era andata in Croazia per una vacanza. Non mi aveva avvisato di nulla, forse per timore che le dicessi di non partire".

Poi, di Melissa si sono perse le tracce. "Aiutatemi a ritrovare mia figlia. Temo che le sia capitato qualcosa di grave", è l’appello disperato di Carmela Martini, la mamma della giovane. "Ha il telefono spento, non legge i messaggi. Non è da lei", aggiungendo in un messaggio pubblicato su Facebook di aver anche allertato le forze dell'ordine. Anche perché, ha aggiunto, "mia figlia soffre di alcune allergie alimentari e per questo deve sempre girare con un farmaco (le dosi di adrenalina) in caso di shock anafilattico".

Mercoledì sera, un giorno dopo la scomparsa, la madre di Melissa ha lanciato un appello anche tramite la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?, spiegando che la 25enne è riconoscibile dai diversi tatuaggi: ne ha uno a forma di rosa sul pollice sinistro, altri ancora sulle braccia tra cui uno con l’immagine di un orsetto, e il numero 24 tatuato sulla caviglia. Chiunque avesse informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.