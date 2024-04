Ritrovata a Milano la 14enne scomparsa a Novara: si era allontanata da casa una settimana fa

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Alle ore 9.45 circa di questa mattina, giovedì 25 aprile, su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Milano, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato nella stazione ferroviaria Milano Repubblica la ragazza di 14 anni allontanatasi la scorsa settimana, mercoledì 17 aprile, dalla sua abitazione di Novara.

La ragazzina questa mattina aveva contattato direttamente il numero unico d'emergenza 112 per comunicare la propria presenza in stazione e attendere l’arrivo della Polizia di Stato.

Il telefono utilizzato dalla 14enne, a dire della stessa nel corso della chiamata da lei fatta, era privo di sim telefonica, motivo per il quale poteva effettuare solo chiamate di emergenza.

Gli operatori hanno, quindi, intrattenuto la conversazione con la ragazza sino all’arrivo di una pattuglia della Polfer di Milano Porta Garibaldi che, rintracciatala sulle scale del binario 2, l’ha poi accompagnata presso i propri uffici. I poliziotti hanno subito contattato la madre a Novara cui, un’ora dopo, la figlia è stata riaffidata per far rientro a casa assieme.

La ragazzina era uscita di primo mattino dalla sua casa di Novara per andare a scuola, dove però non era mai arrivata e non aveva più dato alcuna notizia di sé. I parenti avevano scoperto l’allontanamento poco dopo quando la madre si era accorta di non avere più il proprio cellulare.

A più riprese quindi avevano provato a contattarla e a telefonarla ma senza esito e così alla fine la famiglia aveva deciso di presentare denuncia di scomparsa alla Questura di Novara giovedì scorso, 18 aprile.

La ragazzina già in passato si era allontanata da casa per qualche ora. Questa volta però i giorni trascorsi sono stati molti. Per questo i parenti avevano deciso di lanciare vari appelli a mezzo social e tramite la stampa locale dopo regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Il caso era stato trattato anche dal programma Rai ‘Chi L'Ha Visto?‘. Oggi la bella notizia del ritrovamento.