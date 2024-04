video suggerito

Ragazzina di 14 anni esce per andare a scuola ma sparisce nel nulla: appello della madre L'adolescente sparita a Novara manca da casa da mercoledì scorso quando è uscita di primo mattino per prendere l'autobus e andare a scuola dove però non è mai arrivata, allontanandosi senza dare più alcuna notizia di sé.

A cura di Antonio Palma

Sono giorni di ansia e preoccupazione a Novara per una ragazzina di soli 14 anni che è sparita improvvisamente nel nulla dopo essere uscita di casa nei giorni scorsi senza farvi più ritorno. Jennifer, questo il nome dell’adolescente sparita, manca da casa da mercoledì scorso quando è uscita di primo mattino da casa per andare a scuola dove però non è mai arrivata, allontanandosi senza dare più alcuna notizia di sé.

I parenti hanno scoperto l’allontanamento poco dopo quando la madre si è accorta di non avere più il proprio cellulare. A più riprese quindi hanno provato a contattarla e a telefonarla ma senza esito e così alla fine la famiglia ha deciso di presentare denuncia di scomparsa alla Questura di Novara giovedì scorso.

Con passare delle ore infatti si è capito che non era mai andata a scuola e che uscendo di casa, aveva preso il cellulare della mamma. Secondo quanto raccontato dalla mamma, la 14enne mercoledì scorso è uscita dall’abitazione come fa tutte le mattine intorno alle 7, insieme alla sorella, per andare a scuola. Insieme hanno preso il solito autobus ma lei non si è diretta all’istituto che frequenta, bensì è scesa alla stazione di Novara.

Secondo quanto si è appreso, la ragazzina già in passato si era allontanata da casa per qualche ora. Questa volta però i giorni trascorsi sono già molti e di lei non ci sono tracce. Inoltre il telefono, che prima squillava senza risposta, ora risulta muto e spento. Questo preoccupa molto la madre e i parenti tutti che hanno deciso di lanciare anche vari appelli a mezzo social e tramite la stampa locale dopo regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

Secondo i parenti, dopo la scomparsa da Novara, molto probabilmente si è diretta a Milano dove è avvenuta l’ultima localizzazione del telefono, poi più nulla. Secondo la descrizione fornita a Chi l’Ha visto? La ragazza è alta un metro e settanta, ha occhi castani capelli neri. Ha anche un tatuaggio su polso destro a forma di piccolo cuore con farfalla. Al momento della scomparsa indossava tuta della Nike di colore azzurro con strisce bianche, felpa con cappuccio e gilet nero. Chiunque la veda può contattare le forze dell'ordine.